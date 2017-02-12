7,5 сибирской тройке за матч с Чехией
«СЭ» разбирает по персоналиям игру сборной России против чехов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВРАТАРЬ.
Илья САМСОНОВ — 6,0.
Дебютировал в национальной сборной с победы. Возможно, не лучшим образом сыграл в моменте перед голом Ленца, но в целом действовал уверенно для новичка.
ЗАЩИТНИКИ.
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Илья ЛЮБУШКИН — 6,0.
Обошлись без заметных ошибок. К помаркам можно отнести разве что удаление Береглазова во втором периоде. Старались помогать атаке — в первом периоде тот же магнитогорец опасно бросал по воротам Францоуза.
Виктор АНТИПИН — Максим ОСИПОВ — 6,0.
Пропустивший первые два матча Шведских игр
Захар АРЗАМАСЦЕВ — Альберт ЯРУЛЛИН — 5,5.
В моменте с голом Радила Арзамасцев застрял в средней зоне и не успел в оборону. И этом при том, что сборная России играла в меньшинстве!
Егор РЫКОВ — Дамир МУСИН — 5,5.
Первый гол отчасти на совести этой пары. Мусин неуклюже сыграл на пятаке, а Рыков не успел подстраховать. Пропускали и другие атаки чехов, но без результативных последствий.
НАПАДАЮЩИЕ.
Анатолий ГОЛЫШЕВ — Владимир ТКАЧЕВ — Кирилл КАПРИЗОВ — 6,5.
Снова классно комбинировали и всячески отравляли жизнь чешской обороне. Показали отменное взаимопонимание в ситуации, когда забивал Голышев. В той атаке поучаствовало все звено — Карпизов перехватил в средней зоне, Ткачев вывел Голышева на убойную позицию, а тот классно обыграл вратаря.
Ткачев несколько раз здорово убегал в контратаки, в том числе и в меньшинстве, попал в крестовину и заработал буллит. Увы, штрафной бросок реализовать не удалось — форвард «Ак Барса» ушел с площадки без голов.
Сергей ШУМАКОВ — Максим ШАЛУНОВ — Степан САННИКОВ — 7,5.
Отменно сыграли в большинстве и в равных составах. Первый гол забили после того, как Санников вынудил Клока нарушить правила. Шумаков с Шалуновым могли бы сделать по
Алексей КРУЧИНИН — Константин ОКУЛОВ — Максим МАМИН — 6,5.
Самый запоминающийся момент, созданный этим звеном, — побег Кручинина один на один с Францоузом. Нападающий «Трактора» обыграл одноклубника, но угодил в перекладину. Был активен у чужих ворот и Мамин.
Артем ФЕДОРОВ — Николай ПРОХОРКИН — Максим КАРПОВ — 5,5.
Эта тройка действовала менее созидательно, чем другие форварды сборной. Первый гол чехи забили как раз во время смены звена Прохоркина. А вторую шайбу Радил забросил в большинстве после удаления Федорова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter