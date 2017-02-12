Олег Знарок: У этой молодежи огромное желание попасть на ЧМ. За счет желания и выигрывает

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— В этом сезоне впервые была сделана ставка на молодежь, два этапа вы провели молодыми игроками, они выиграли все свои матчи, впервые за четыре года сборная России победила в Евротуре, причем за этап до его окончания. Что это означает?

— Ничего не означает. Что это может означать?

— Настолько талантливая молодежь? Или настолько мотивированная, что обыгрывает всех соперников?

— Я думаю, что желание огромное попасть на чемпионат мира. За счет желания и выигрывают.

— По-вашему, это вообще никого не должно удивлять, что молодежь приезжает на Кубок «Карьяла», все матчи выигрывает, потом приезжает на Шведские игры и снова все матчи выигрывает? А вроде как основной состав остается вторым на Кубке Первого канала. Одним желанием все объясняется?

— Я думаю, что как раз в желании дело. В первую очередь. Мастерства может не хватать, но желание бьет через край, поэтому парни бьются, играют по заданию.

— Не наводит ли это на мысли и на чемпионат мира в таком ключе команду собрать?

— Ничего не наводит. Когда будет чемпионат мира — там будет видно. Вообще, Евротур — это всего лишь этап подготовки к ЧМ. А на что наводит — я вам все равно не скажу.

— Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира?

— Такие определенно есть.

— Порядка полкоманды?

— Не сказал бы.

— Рассматривали этот турнир под прицелом к Олимпиаде? Ведь возможен вариант, что энхаэловцы не поедут в Пхенчхан.

— Нет. Рано еще для этого.

— Новосибирская тройка сегодня сделала три шайбы.

— Молодцы.

— Почему посадили Окулова на лавку в середине второго периода?

— Хотели укрепить центральную зону, поэтому перевели Антипина в атаку.

— У Голышева во втором периоде были проблемы с левым коленом. Все ли в порядке?

— Парень бьется, парень горит желанием. Что сказать, уральский.

— Самсонов дебютировал в сборной.

— Мы победили, пропустил он всего две шайбы, не ошибался. Естественно, я им доволен.

— Есть ли понимание по апрелю? Сбор национальной команды начнется во время финалов конференций. И весь тренерский штаб сборной может быть еще занят в клубах.

— У нас есть в распоряжении тренеры, которые будут свободны. Начнет сбор тот, кому я скажу его начать.

— Насколько можно судить, вы акцентировали внимание на игре в равных составах: переходе из обороны в атаку и игре без шайбы в зоне защиты?

— На неравные составы у нас не было времени. Не наигрывали их. А так — мы готовились к каждому матчу, команды по стилю и тактике очень разные, готовили по ним нарезки и заставляли ребят играть по тому плану, который составлен под конкретного соперника.

— Насколько важную роль играет аналитический штаб в вашей работе?

— Очень большую. Очень короткий у нас турнир. И вчера сразу после матча уже были разосланы по айпадам моменты, которые мы хотели видеть, чтобы подготовиться к следующей игре. Мы просмотрели, провели собрание и были ко всему готовы.

— Штаб этот довольно много статистики собирает, вы ее используете в формировании состава, например?

— Конечно. Много в чем использую.

— Будет ли, как в прошлом году, поездка скаутов сборной за океан?

— Планировали, но пока не ясно. К концу февраля ясность наступит. Посмотрим, какой будет расклад. В том числе — и по участию энхаэловцев в Олимпиаде. Конечно, можно посмотреть за ними и по видео, но личное общение очень важно.

Игорь ЕРОНКО

из Гетеборга.