Знарок: многие хоккеисты, победившие на шведском этапе Евротура, могут поехать на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

В воскресенье сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:2, выиграла турнир и досрочно победила в Евротуре.

«У молодых игроков огромное желание поехать на чемпионат мира, и они бьются, отдаются игре. Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира. Но не сказал бы, что полсостава. Этот вариант состава на Олимпиаду мы не рассматривали», — сказал Знарок.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.