Знарок: Многие хоккеисты, победившие на шведском этапе Евротура, могут поехать на ЧМ
ГЕТЕБОРГ /Швеция/, 12 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Многие хоккеисты сборной России, выступавшие на Шведских играх, имеют шанс попасть на чемпионат мира.
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Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.
В воскресенье сборная России обыграла команду Чехии со счетом 4:2, выиграла турнир и досрочно победила в Евротуре.
«У молодых игроков огромное желание поехать на чемпионат мира, и они бьются, отдаются игре. Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира. Но не сказал бы, что полсостава. Этот вариант состава на Олимпиаду мы не рассматривали», — сказал Знарок.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.
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