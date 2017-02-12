Самсонову было не принципиально сыграть «на ноль» в первом матче за сборную РФ по хоккею

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В воскресенье российская команда со счетом 4:2 обыграла чехов в матче Шведских хоккейных игр, досрочно победив в Евротуре сезона-2016/17. Эта игра стала первой для Самсонова в составе сборной России.

«Для меня не было принципиально отстоять насухо — главное, что мы победили. Мне было без разницы, сколько пропущу — одну, две, три или пять шайб», — сказал 19-летний голкипер.

В январе молодежная сборная России заняла третье место на чемпионате мира. Самсонов вошел в символическую сборную турнира. На вопрос, велики ли отличия матчей Евротура от молодежного уровня, Самсонов ответил: «Надо допускать меньше ошибок, скорости тут повыше».