«Чудеса! Это рекорд!» Как сборная России выиграла Евротур уже в феврале
Сборная России победила чехов в Гетеборге (4:2) и досрочно стала чемпионом Евротура — впервые с 2013 года!
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Видимо, что-то случилось...
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Главная новость дня — Андрей Светлаков избежал сотрясения мозга. По крайней мере, он сам об этом говорит. И не только говорит, но и ходит на своих двоих. Когда в субботу в матче со шведами он сразу же попал под убойный силовой прием Фредерика Хендемарка, то показалось, Светлаков не избежит четвертого сотрясения мозга в карьере — и второго за месяц.
Но обошлось, хотя главный тренер сборной России Олег Знарок решил не ставить Андрея в состав: «Думаю, мы лучше его пожалеем».
Место в воротах доверили Илье Самсонову — получается, каждый вратарь на Шведских Играх провел по одному матчу. Запасным стал Игорь Шестеркин. А еще вышел защитник Виктор Антипин, который
Матч проходил в Гетеборге при полупустых трибунах. Шведы в полдень воскресенья нашли себе занятие поинтереснее, чем смотреть на то, как Россия бьется с Чехией. Сравните с тем, сколько зрителей собирали такие же матчи на Кубке Первого канала, в которых не выступали россияне — тысяч по 5−6.
Игра началась в размеренном темпе, но в середине первого периода Россия получила большинство, Максим Шалунов отдал передачу, и Сергей Шумаков нанес прекрасный щелчок с правого фланга. Даже на колено привстал, всю душу вложил в бросок, отправив шайбу точно в девятку.
После перерыва чехи сравняли счет, когда Самсонов после дальнего броска отбил шайбу перед собой. На добивании мы не подчистили, и Ленц успел на добивание.
Потом еще Чехия тоже реализовала большинство, и показалось, что соперник перехватил инициативу. Но потом забивали только россияне.
2:2 — опять отличилось первое звено: Кирилл Капризов — на Владимира Ткачева, а тот — на Анатолия Голышева. Форвард «Автомобилиста» победно вскинул руки.
3:2 едва не стало, когда Владимир Ткачев выскочил на чешского вратаря, но не смог его переиграть. Сзади цепляли, поэтому арбитры назначили штрафной бросок. Однако и его Ткачев не использовал.
И
4:2 — снова Шумаков на Шалунова. Сибиряки рулят!
Потрясающе играет молодая сборная России. С учетом «Кубка Карьялы» — шесть побед в шести матчах! Вообще же в этом сезоне россияне проиграли только однажды — дома шведам на Кубке Первого канала.
И знаете, сборная России набрала уже 24 очка в общем зачете Евротура. На соперников можно уже не оглядываться. Кубок наш!
Последний раз Россия побеждала в Евротуре в 2013 году, еще при Билялетдинове. Также были победы в 2011, 2009, 2008, 2006, 2005 годах. Но никогда наша команда не побеждала так досрочно. Ведь теперь Чешские Игры (
А туда должны поехать очень многие молодые ребята из нашего состава. Кто, если не они? Лучшие!
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