Сборная России обыграла Чехию, став досрочным победителем Евротура-2016/17
Сборная России в своем заключительном матче на Шведских играх одержала победу над командой Чехии, встреча завершилась со счетом 4:2.
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Таким образом, россияне выиграли не только Шведские игры, но и досрочно стали победителями Евротура сезона-2016/17.
У чешской национальной команды заброшенными шайбами сумели отметиться Радан Ленц и Лукаш Радил.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Йозеф Яндач
Вратари
|Илья Самсонов
|Павел Францоуз
|1-й период
|Ян I Коларж
|06:38
|Лукаш Клок
|10:58
|11:40
|Сергей Шумаков (М. Шалунов)
|2-й период
|Радан Ленц (П. Елинек)
|21:31
|24:01
|Максим Мамин
|30:07
|Лукаш Радил (А. Полашек)
|31:25
|35:29
|Анатолий Голышев (В. Ткачев, К. Капризов)
|38:10
|Алексей Береглазов
|39:30
|Владимир Ткачев
|3-й период
|Томаш Дворжак
|45:19
|46:23
|Максим Шалунов (С. Шумаков)
|Адам Полашек
|48:07
|54:14
|Максим Шалунов (С. Шумаков)
|59:48
|Захар Арзамасцев
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Андреас Харнебринг (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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