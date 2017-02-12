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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28747009/
12 февраля 2017, 16:23 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная России обыграла Чехию, став досрочным победителем Евротура-2016/17

Сборная России в своем заключительном матче на Шведских играх одержала победу над командой Чехии, встреча завершилась со счетом 4:2.

Сборная России в своем заключительном матче на Шведских играх одержала победу над командой Чехии встреча завершилась со счетом 4:2. Увеличить
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Таким образом, россияне выиграли не только Шведские игры, но и досрочно стали победителями Евротура сезона-2016/17.

У чешской национальной команды заброшенными шайбами сумели отметиться Радан Ленц и Лукаш Радил.

12.02.2017 14:00 основной раунд: Шведские игры Scandinavium
Россия 4:2 Чехия
(1:0, 1:2, 2:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Йозеф Яндач
Вратари
Илья Самсонов Павел Францоуз
1-й период
Ян I Коларж 06:38
Лукаш Клок 10:58
11:40 Сергей Шумаков (М. Шалунов)
2-й период
Радан Ленц (П. Елинек) 21:31
24:01 Максим Мамин
30:07
Лукаш Радил (А. Полашек) 31:25
35:29 Анатолий Голышев (В. Ткачев, К. Капризов)
38:10 Алексей Береглазов
39:30 Владимир Ткачев
3-й период
Томаш Дворжак 45:19
46:23 Максим Шалунов (С. Шумаков)
Адам Полашек 48:07
54:14 Максим Шалунов (С. Шумаков)
59:48 Захар Арзамасцев
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Андреас Харнебринг (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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