Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной Финляндии на Турнире трех наций

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) в пользу сборной Финляндии. Единственную шайбу у россиянок забросила Екатерина Соловьева.

Сборная России потерпела на турнире три поражения: два от финок (в первом матче — 2:7) и одно от шведок (0:4).