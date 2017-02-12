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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28746382/
12 февраля 2017, 15:03 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной Финляндии на Турнире трех наций

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею на Турнире трех наций в Финляндии с крупным счетом проиграла команде хозяек турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) в пользу сборной Финляндии. Единственную шайбу у россиянок забросила Екатерина Соловьева.

Сборная России потерпела на турнире три поражения: два от финок (в первом матче — 2:7) и одно от шведок (0:4).
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