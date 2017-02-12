Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной Финляндии на Турнире трех наций
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею на Турнире трех наций в Финляндии с крупным счетом проиграла команде хозяек турнира.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) в пользу сборной Финляндии. Единственную шайбу у россиянок забросила Екатерина Соловьева.
Сборная России потерпела на турнире три поражения: два от финок (в первом матче — 2:7) и одно от шведок (0:4).
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