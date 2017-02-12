Знарок и Квартальнов, опомнитесь! Здоровье Светлакова на вашей совести
Обозреватель «Советского спорта» — об очередном сотрясении форварда ЦСКА Андрея Светлакова, форсировавшего в январе свое выздоровление.
Вот не хочется, ей Богу, сейчас тренерам в лицо тыкать очевидным: «Ну как же так? Вас же насчет Светлакова предупреждали!».
Потому что дело не в том, чтоб
Я напомню, что после очередного сотрясения мозга Андрея, случившегося в январе в матче ЦСКА с московским «Динамо» известный эксперт Сергей Гимаев поднял эту тему на одной из следующих
Гимаев тогда чуть ли не просил главного тренера московских армейцев Дмитрия Квартальнова — ну поберегите игрока. Дайте ему спокойно восстановиться хотя бы до
Не послушались! Светлаков уже через десять дней вернулся на лед и начал проводить матчи ЦСКА с полной выкладкой. И, естественно, тут же получил и вызов в сборную России на Шведские игры.
И я подчеркну сейчас принципиально, что таким же естественным и закономерным стало наказание за это легкомыслие и нарушение элементарных медицинских норм.
И со стороны самого Андрея, и со стороны Дмитрия Квартальнова, и, пусть в меньшей степени, но и со стороны главного тренера сборной России Олега Знарка.
Потому что опять удар в область головы и шеи в поединке со шведами. Опять Светлаков ушел в раздевалку до конца матча. И против чехов, видимо, уже не сыграет.
Я прекрасно понимаю, что сам Светлаков снова будет рваться в бой через пару недель. Потому что возраст у него такой. Чуток отпустило и кажется, что все уже в норме, что здоровья выше крыши, сейчас выйду и оборону соперников порву.
Многие боксеры после нокаута тоже рвутся продолжать кулачный поединок. Даже когда их ноги еще не держат. Ругаются порой на рефери: «Зачем бой остановил?!».
Потому что это спорт. И у спортсменов натура такая. Но ведь рядом со Светлаковым взрослые люди. И медики, и тренеры. Они то должны понимать, что после сотрясений концентрация нарушается. Что просто мозг человека после сотрясений работает хуже. И сделать с этим ничего нельзя. Какой бы железной волей ты не обладал. Риск получить похожую травму в первые недели после сотрясения многократно возрастает!
Я могу по первом разу понять и Квартальнова, и Знарка. Потому что будучи профессиональными игроками они оба были именно бойцами. И оба знают, что такое играть с травмами и через «не могу».
Но со Светлаковым — случай особый. Здесь не просто травма. Здесь очень опасный рецидив. Голова — это не только кость. Там еще мозг внутри. Не думал, что такие вещи придется объяснять.
И я обращаюсь сейчас конкретно к Знарку и Квартальнову: именно от вас сейчас зависит будущее этого талантливого форварда.
Так вот для него этот сезон должен быть закончен. Андрей будет страшно переживать. И, возможно, обидится смертельно и на вас, и на прессу, которая лезет в эту тему. Пусть. Но играть, как минимум, до следующего августа он не должен. Пусть спокойно лечится и восстанавливается. Никуда не спеша и ничего не форсируя. Пусть приводит свою голову в норму.
Потому что риск того, что он поставит крест — и, возможно, не только на своей спортивной карьере — очень высок. И продолжает расти с его каждым форсированным возвращением на лед.
А сиюминутные интересы ни ЦСКА, ни даже сборной России здоровья любого игрока не стоят.
Иначе, это уже не спорт.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter