Сборная России назвала состав на игру с чехами, Самсонов в воротах
Сборная России назвала состав на матч Шведских игр с национальной командой Чехии.
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Ранее россияне одержали две победы на турнире — над финнами (2:1) и шведами (4:2).
Самсонов (Шестёркин);
Голышев — Ткачёв — Капризов, Береглазов — Любушкин;
Шумаков — Шалунов — Санников, Антипин — Осипов;
Кручинин — Окулов — Мамин, Арзамасцев — Яруллин;
Фёдоров — Прохоркин — Карпов, Рыков — Мусин.
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