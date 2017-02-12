Францоуз будет защищать ворота чехов в матче Шведских игр с хоккеистами РФ
ГЕТЕБОРГ, 12 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз будет защищать ворота сборной Чехии по хоккею в матче шведского этапа Евротура против сборной России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.
Сборная Чехии в воскресенье в Гетеборге сыграет против команды России. Францоуз провел весь матч в субботу, когда чехи обыграли финнов со счетом 7:1. Ранее в четверг чехи со счетом 2:5 уступили шведам в первом матче Шведских игр. Францоуз заменил Якуба Коваржа после первого периода при счете 0:3, и пропустил одну шайбу (пятый гол шведы забили в пустые ворота).
«Павел Францоуз будет играть против сборной России», — сообщили в
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