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12 февраля 2017, 12:54 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Францоуз будет защищать ворота чехов в матче Шведских игр с хоккеистами РФ

ГЕТЕБОРГ, 12 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз будет защищать ворота сборной Чехии по хоккею в матче шведского этапа Евротура против сборной России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.

Сборная Чехии в воскресенье в Гетеборге сыграет против команды России. Францоуз провел весь матч в субботу, когда чехи обыграли финнов со счетом 7:1. Ранее в четверг чехи со счетом 2:5 уступили шведам в первом матче Шведских игр. Францоуз заменил Якуба Коваржа после первого периода при счете 0:3, и пропустил одну шайбу (пятый гол шведы забили в пустые ворота).

«Павел Францоуз будет играть против сборной России», — сообщили в пресс-службе сборной Чехии.

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