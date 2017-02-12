Сборная Украины проиграла на Еврочеллендже

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Наша команда проиграла сборной Словении — 2:6 (0:2, 1:1, 1:3), сообщает «Сегодня».

Ранее украинцы обыграли в овертайме Италию — 4:3 и уступили Польше в серии буллитов — 2:3.

Сборная Украины проводит подготовку к домашнему чемпионату мира в Дивизионе 1А, который пройдет в апреле в Киеве.

Фото: PZHL.tv.