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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28745224/
12 февраля 2017, 11:45 | Хоккей: Европа | Comments.ua

Сборная Украины проиграла на Еврочеллендже

Сборная Украины по хоккею сыграла свой последний матч на Еврочеллендже.

Сборная Украины по хоккею сыграла свой последний матч на Еврочеллендже. Увеличить
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Наша команда проиграла сборной Словении — 2:6 (0:2, 1:1, 1:3), сообщает «Сегодня».

Ранее украинцы обыграли в овертайме Италию — 4:3 и уступили Польше в серии буллитов — 2:3.

Сборная Украины проводит подготовку к домашнему чемпионату мира в Дивизионе 1А, который пройдет в апреле в Киеве.

Фото: PZHL.tv.

Сборная Словении
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Новости Европейского хоккея

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