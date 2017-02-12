Райндл: Ждать возвращения сборной Европы по хоккею не стоит, это команда-однодневка

Кубок мира по хоккею, возрожденный спустя 12 лет, прошел в Торонто в сентябре прошлого года. Сборная Европы, созданная специально для участия в турнире, дошла до финала, где со счетом 0−2 в серии уступила канадцам.

«Прежде всего, работа со сборной Европы на Кубке мира была потрясающим опытом. Никто не мог представить, что команда пройдет так далеко. После турнира мы общались с руководством НХЛ, и, насколько я понимаю ситуацию, сборная Европы уже сыграла свой последний матч. Это была отличная идея для прошлогоднего турнира, но больше такого не будет, это была команда-однодневка. Думаю, в следующем Кубке мира сыграют шесть или восемь национальных сборных», — сказал Райндл.