Райндл: Ждать возвращения сборной Европы по хоккею не стоит, это команда-однодневка
ГЕТЕБОРГ, 12 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Ждать возвращения в будущем сборной Европы по хоккею не стоит, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды на сентябрьском Кубке мира, глава федерации хоккея Германии Франц Райндл.
Кубок мира по хоккею, возрожденный спустя 12 лет, прошел в Торонто в сентябре прошлого года. Сборная Европы, созданная специально для участия в турнире, дошла до финала, где со счетом 0−2 в серии уступила канадцам.
«Прежде всего, работа со сборной Европы на Кубке мира была потрясающим опытом. Никто не мог представить, что команда пройдет так далеко. После турнира мы общались с руководством НХЛ, и, насколько я понимаю ситуацию, сборная Европы уже сыграла свой последний матч. Это была отличная идея для прошлогоднего турнира, но больше такого не будет, это была
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