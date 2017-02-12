Капризов стал самым молодым хоккеистом, сделавшим хет-трик за сборную РФ
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Нападающий Кирилл Капризов, забросив три шайбы в ворота команды Швеции в матче Евротура в возрасте 19 лет и 291 дня, стал самым молодым хоккеистом, оформившим хет-трик за сборную России.
В субботу в Гетеборге россияне обыграли шведов со счетом 4:2.
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» превзошел достижение Игоря Григоренко, который сделал хет-трик в поединке Евротура со шведской командой (4:2), прошедшем 8 февраля 2003 года. на тот момент Григоренко было 19 лет и 305 дней. Сейчас он, как и Капризов, выступает за «Салават Юлаев».
Что касается сборной СССР, то ее «самый молодой» хет- трик принадлежит Владимиру Крутову, который 9 февраля 1980 года забросил три шайбы в товарищеском матче с командой США (10:3) в возрасте 19 лет и 253 дней.
Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (9 шайб + 3 голевые передачи), где российская команда заняла третье место. Также он был признан лучшим нападающим данного турнира.
ГЕТЕБОРГ, 11 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Шведских игр против хозяев турнира, заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.