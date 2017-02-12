Капризов стал самым молодым хоккеистом, сделавшим хет-трик за сборную РФ

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В субботу в Гетеборге россияне обыграли шведов со счетом 4:2.

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» превзошел достижение Игоря Григоренко, который сделал хет-трик в поединке Евротура со шведской командой (4:2), прошедшем 8 февраля 2003 года. на тот момент Григоренко было 19 лет и 305 дней. Сейчас он, как и Капризов, выступает за «Салават Юлаев».

Что касается сборной СССР, то ее «самый молодой» хет- трик принадлежит Владимиру Крутову, который 9 февраля 1980 года забросил три шайбы в товарищеском матче с командой США (10:3) в возрасте 19 лет и 253 дней.

Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (9 шайб + 3 голевые передачи), где российская команда заняла третье место. Также он был признан лучшим нападающим данного турнира.