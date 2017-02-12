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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28743725/
12 февраля 2017, 10:34 | Хоккей: Европа | ТАСС

Капризов стал самым молодым хоккеистом, сделавшим хет-трик за сборную РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Нападающий Кирилл Капризов, забросив три шайбы в ворота команды Швеции в матче Евротура в возрасте 19 лет и 291 дня, стал самым молодым хоккеистом, оформившим хет-трик за сборную России.

Хоккеисты сборной России победили шведов со счетом 4:2 в матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Гетеборге. Увеличить
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В субботу в Гетеборге россияне обыграли шведов со счетом 4:2.

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» превзошел достижение Игоря Григоренко, который сделал хет-трик в поединке Евротура со шведской командой (4:2), прошедшем 8 февраля 2003 года. на тот момент Григоренко было 19 лет и 305 дней. Сейчас он, как и Капризов, выступает за «Салават Юлаев».

Что касается сборной СССР, то ее «самый молодой» хет- трик принадлежит Владимиру Крутову, который 9 февраля 1980 года забросил три шайбы в товарищеском матче с командой США (10:3) в возрасте 19 лет и 253 дней.

Капризов стал лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира (9 шайб + 3 голевые передачи), где российская команда заняла третье место. Также он был признан лучшим нападающим данного турнира.

11.02.2017 17:30 Зрители 10347 основной раунд: Шведские игры Scandinavium
Швеция 2:4 Россия
(1:2, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Андерс Линдбек 57:59 (А. Линдбек 59:55) Илья Сорокин
1-й период
00:48 Фредрик Хендемарк
00:48 Фредрик Хендемарк
03:42
Егор Рыков 07:18
Владимир Ткачев 11:33
13:53 Даниэль Бродин
Кирилл Капризов (А. Голышев) 14:18
Максим I Осипов 15:41
16:20 Оскар Фантенберг (А. Бергстрем, Р. Гюнге)
Максим Карпов (Д. Мусин, Е. Рыков) 16:27
2-й период
29:03 Юэль Эрикссон Эк
29:59
Артем Федоров 35:48
Захар Арзамасцев 37:16
39:00 Александер Бергстрем (К. Клингберг, О. Фантенберг)
Кирилл Капризов (А. Голышев) 39:38
3-й период
46:18 Патрик Закриссон
47:13 Деннис Эверберг
Кирилл Капризов (В. Ткачев, А. Береглазов) 47:56
Максим I Осипов 50:17
Алексей Береглазов 56:40
Статистика
35 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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