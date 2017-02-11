К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ВРАТАРЬ

Илья СОРОКИН — 7,0.

Голкипер надежно провел встречу, и в каждом из ее отрезков выдавал отличные спасения (а всего их сэйвов набралось 43!), уверив партнеров в стойкости последнего рубежа. В первую очередь, пропущенные голы остались на совести оборонявшихся четверок.

ЗАЩИТНИКИ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Илья ЛЮБУШКИН — 5,5.

После удачной стартовой игры несколько отошли в тень, но в надежности не сбавили. Любушкин неплохо начинал атаку, стойко встречал шведские розыгрыши лишнего и несколько раз поймал на себя опасные выстрелы скандинавов.

Дамир МУСИН — 6,0.

Попеременно появлялся на льду с Береглазовым и Рыковым и с первых смен запомнился активными действиями: «прозвонил» стойку на исходе игры «5 на 3», заработал большинство и выдал мгновенный проникающий пас на Карпова на вторую шайбу, принесшую ему первый результативный балл за национальную команду.

Захар АРЗАМАСЦЕВ — Альберт ЯРУЛЛИН — 5,0.

В матче с финнами Арзамасцев потерял напарника, но быстро сыгрался с новым. Захар уверенно отыгрывал в своей зоне, поймал много бросков и неожиданно для соперника подключался в атаку. Однако оставил команду втроем во втором периоде, что привело к шайбе шведов. Яруллин был почти незаметен на площадке, что с лучшей стороны характеризует защитника.

Егор РЫКОВ — Максим ОСИПОВ — 5,5.

Во второй игре подряд Рыков не уходит со льда без результативной передачи. Перед этим его удалили за чрезмерно жесткое рвение на пятаке. Во втором периоде петербуржец не успел заблокировать выстрел Бергстрема, но в целом добротно справлялся с обязанностями у своих ворот, сдержав главного шведского таланта Эрикссона Эка. В третьем отрезке Осипов отправился в штрафной бокс за выброс шайбы, а при счете 4:2 внезапно пустился в обводку на своем пятаке, что едва не вернуло шведов в игру.

НАПАДАЮЩИЕ

Анатолий ГОЛЫШЕВ — Александр ТКАЧЕВ — Кирилл КАПРИЗОВ — 7,5.

Представители ударной тройки продолжили то, чем закончили в Питере — мгновенно перемещались из обороны в атаку и классно «вычерчивали» в каждой смене. Оставшийся в четверг без гола дебютант Капризов оформил хет-трик уже в своей второй игре за первую сборную. Ткачев хоть и не был лучшим на точке, но надежно смотрелся в неравных составах.

Сергей ШУМАКОВ — Максим ШАЛУНОВ — Степан САННИКОВ — 5,0.

Тренеры использовали сибирское сочетание во всех форматах. Активно проявил себя Шалунов — смело шел в единоборства и чудом не использовал две прекрасных возможности. Максим вместе с Санниковым упустили свои позиции, когда Фантенберг поразил наши ворота. В третьем периоде Шумаков, пойдя в обводку, заставил противника удалиться, что привело к четвертой российской шайбе.

Алексей КРУЧИНИН — Андрей СВЕТЛАКОВ (Константин ОКУЛОВ) — Максим МАМИН — 5,5.

В первой же смене Светлаков попал под жесткий силовой прием Хендемарка, и его заменил Окулов, который быстро адаптировался в новой тройке и принялся нагнетать опасность в чужой зоне. Большой объем черновой работы выполнял Мамин, также нередко таранивший оборону хозяев.

Артем ФЕДОРОВ — Николай ПРОХОРКИН — Максим КАРПОВ — 6,0.

Получив постоянное место в тройке, Карпов прекрасно вписал и в четверку меньшинства и совершил важнейшие перехваты. Затем динамовец открылся под классный пас Мусина, после чего точно бросил, вернув россиянам преимущество в следующей же смене после пропущенной шайбы. Прохоркин и Федоров тоже нередко гостили у ворот Линдбека, но безуспешно.