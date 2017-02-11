Вратарь сборной РФ по хоккею Сорокин: На арене в Гетеборге было жарко
ГЕТЕБОРГ /Швеция/, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Илья Сорокин отметил, что на гетеборгской арене «Скандинавиум» было жарко,
из-за чего было тяжело во втором матче Шведских хоккейных игр против хозяев турнира. Об этом он рассказал ТАСС.
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Россияне выиграли у шведов со счетом 4:2, Сорокин отразил 43 броска.
«Игра была тяжелой: много бросков, много интересных моментов. На этой арене было жарковато, может,
В воскресенье россияне проведут матч с командой Чехии.
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