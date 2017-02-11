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11 февраля 2017, 21:47 | Хоккей: Европа | ТАСС

Вратарь сборной РФ по хоккею Сорокин: На арене в Гетеборге было жарко

ГЕТЕБОРГ /Швеция/, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Илья Сорокин отметил, что на гетеборгской арене «Скандинавиум» было жарко, из-за чего было тяжело во втором матче Шведских хоккейных игр против хозяев турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

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Россияне выиграли у шведов со счетом 4:2, Сорокин отразил 43 броска.

«Игра была тяжелой: много бросков, много интересных моментов. На этой арене было жарковато, может, из-за этого было тяжеловато, — сказал Сорокин. — Но в целом, парни красавцы, сыграли в обороне надежно. Что касается непростого характера игры, то любой матч на таком уровне держит в напряжении, поэтому это нормальная ситуация».

В воскресенье россияне проведут матч с командой Чехии.
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