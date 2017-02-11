Олег Знарок: Конечно, есть претензии к судьям
Главный тренер сборной России Олег Знарок — о победе над командой Швеции в рамках Евротура.
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— Мы довольны содержанием игры, — подчеркнул Знарок. — Большинство? В первом периоде не были готовы к этому. Оно просто не наигрывалось, не было у нас на это времени.
К сожалению, потеряли в начале матча Светлакова. Чувствует себя вроде получше. Не могу сказать, сможет ли он сыграть завтра. Думаю, мы его побережем. Антипин, наверное, завтра сыграет.
— Вы не любите выделять игроков по персоналиям, но не заслужил Капризов отдельной похвалы?
— Вся команда — молодцы.
— Как вы можете объяснить, что Голышев, не всегда в состав попадающий в «Автомобилисте», приезжает к вам и начинает феерить?
— Я ничего не могу объяснить.
— Сибирской тройке, кажется, немножко свежести не хватает.
— Но сегодня было получше.
— Немало новичков в составе, атмосфера такая серьезная на арене была. Не тушевались новички эти?
— Думаю, вся команда хорошо играла и билась.
— К судьям у вас нет претензий?
— Конечно, есть. Но что с этим поделать?
— Кто из вратарей завтра выйдет в стартовом составе?
— Мы подумаем. Пока не могу сказать.
Кирилл КАПРИЗОВ, нападающий сборной России:
— Первый матч в Питере ушел на раскачку, а тут уже готовы были к подвигам?
— Да нет, почему на раскачку. Мы в каждом матче играем, стараемся. Тут просто партнеры здорово отдавали. Первые два гола — Голышев классно отдал.
— Перед вторым своим голом вы заблокировали бросок, но не пошли за подбором, а побежали на фланг. Знарок просит быстро разворачивать контратаки при блокшотах?
— Конечно, надо в контратаки убегать. На себя шайбу ловить в первую очередь. А потом, если получится, стараться убегать.
— В Питере родился
— Очень здорово он отдавал. Спасибо большое ему, партнерам и всей команде.
— Ваше звено быстро вышло на лидирующие роли.
— Мы просто стараемся все (тройка Голышев — Ткачев — Капризов. — Прим. «СЭ») играть по схеме, как нам говорят. Играем по тактике. Все борются, все бьются до конца.
— С Юэлем
— Только поблагодарили друг друга за игру, пожелали друг другу удачи.
— Сорокину сегодня стоит сказать отдельное спасибо?
— Сорока — красава. Я всегда смотрел его игры. В «Кузне» его давно уж нет, так что только по телевизору смотрел. Он всегда хорошо играет.
— Стоит ли Голышева прикупить в «Салават»?
— Не знаю, не знаю.
— Удается ли в сборной отключиться от клубных проблем?
— Стараемся. В сборной, конечно, совсем
Анатолий ГОЛЫШЕВ, нападающий сборной России:
— Получился сложный матч со шведами, — подчеркнул Голышев. — Они дома играли, и нам пришлось очень тяжело. В начале у нас игра
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— Да нет, почему? Я всегда воодушевленный. Всегда отдаюсь на 100 процентов. Не всегда, может, все получается. Три гола нашего звена? Да это Каприз просто в порядке. Мастер.
— Был «Толя-гол», теперь «Толя-пас»?
— Так просто получилось. Удачно партнеры действовали. Все выложились, сейчас желательно быстро восстановить силы, потому что скоро третья игра. В ней полностью выложиться и, надеюсь, с хорошим настроением поехать домой.
— Шайбу Капризову забрали?
— Конечно, забрал. Подарил ему.
Юэль
— Держали в уме, что будете играть сегодня против Кирилла Капризова, вашего возможного будущего партнера по «Миннесоте» и соперника по молодежному чемпионату мира?
— Конечно. Я хорошо помню его по молодежному чемпионату мира, где он выделялся. И сегодня тоже за ним следил. Не не могу сказать, что в нашем с ним противостоянии было
А что до сегодняшней игры, то россияне просто оказались лучше нас в завершении. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать, вратарь у сборной России сыграл здорово. Ну и нашелся у них человек, который свои моменты реализовывал. Вообще, российская команда сильна. Очень быстрая и работящая. Хорошо обороняющаяся и показавшая командный хоккей.
Максим КАРПОВ, нападающий сборной России:
— У сборной на Евротуре всегда сложные матчи, в которых тяжело играть. Сегодня все парни большие молодцы. И отдельное спасибо Сорокину, он здорово сегодня сыграл, да и мы в защите хорошо играли, много шайб на себя поймали. Да, пропустили два гола в меньшинстве, но все равно матч по игре в обороне для нас получился хорошим. Атмосфера была очень классной, в такой вдвойне приятнее играть и выигрывать. Когда тебя немножко поддушивают. Хотя нельзя, конечно, говорить, что нас поддушивали. Квалифицированные судьи. Все нормально.
— Это же не первый ваш гол за сборную?
— Еще на Еврочеллендже был. Но не знаю, как он считается. Так
— Неужели ожидали передачи от Мусина?
— Да мы с ним договорились (улыбается). Что теперь будем с ним так делать.
— Вас впервые вызвали в сборную в этом сезоне.
— Всегда очень радостно приехать в сборную. Поиграть на таком уровне, проявить себя.
— Если переходить к клубным делам — «Динамо» настроено взять третье место?
— Давайте не будем загадывать. Мне неохота, если честно, на эту тему разговаривать.
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Андерс Линдбек 57:59 (А. Линдбек 59:55)
|Илья Сорокин
|1-й период
|00:48
|Фредрик Хендемарк
|00:48
|Фредрик Хендемарк
|03:42
|Егор Рыков
|07:18
|Владимир Ткачев
|11:33
|13:53
|Даниэль Бродин
|Кирилл Капризов (А. Голышев)
|14:18
|Максим I Осипов
|15:41
|16:20
|Оскар Фантенберг (А. Бергстрем, Р. Гюнге)
|Максим Карпов (Д. Мусин, Е. Рыков)
|16:27
|2-й период
|29:03
|Юэль Эрикссон Эк
|29:59
|Артем Федоров
|35:48
|Захар Арзамасцев
|37:16
|39:00
|Александер Бергстрем (К. Клингберг, О. Фантенберг)
|Кирилл Капризов (А. Голышев)
|39:39
|3-й период
|46:18
|Патрик Закриссон
|47:13
|Деннис Эверберг
|Кирилл Капризов (В. Ткачев, А. Береглазов)
|47:56
|Максим I Осипов
|50:17
|Алексей Береглазов
|56:40
|35
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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