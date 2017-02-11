Олег Знарок: Конечно, есть претензии к судьям

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— Мы довольны содержанием игры, — подчеркнул Знарок. — Большинство? В первом периоде не были готовы к этому. Оно просто не наигрывалось, не было у нас на это времени.

К сожалению, потеряли в начале матча Светлакова. Чувствует себя вроде получше. Не могу сказать, сможет ли он сыграть завтра. Думаю, мы его побережем. Антипин, наверное, завтра сыграет.

— Вы не любите выделять игроков по персоналиям, но не заслужил Капризов отдельной похвалы?

— Вся команда — молодцы.

— Как вы можете объяснить, что Голышев, не всегда в состав попадающий в «Автомобилисте», приезжает к вам и начинает феерить?

— Я ничего не могу объяснить.

— Сибирской тройке, кажется, немножко свежести не хватает.

— Но сегодня было получше.

— Немало новичков в составе, атмосфера такая серьезная на арене была. Не тушевались новички эти?

— Думаю, вся команда хорошо играла и билась.

— К судьям у вас нет претензий?

— Конечно, есть. Но что с этим поделать?

— Кто из вратарей завтра выйдет в стартовом составе?

— Мы подумаем. Пока не могу сказать.

Кирилл КАПРИЗОВ, нападающий сборной России:

— Первый матч в Питере ушел на раскачку, а тут уже готовы были к подвигам?

— Да нет, почему на раскачку. Мы в каждом матче играем, стараемся. Тут просто партнеры здорово отдавали. Первые два гола — Голышев классно отдал.

— Перед вторым своим голом вы заблокировали бросок, но не пошли за подбором, а побежали на фланг. Знарок просит быстро разворачивать контратаки при блокшотах?

— Конечно, надо в контратаки убегать. На себя шайбу ловить в первую очередь. А потом, если получится, стараться убегать.

— В Питере родился Толя-гол. Сегодня родился Толя-пас?

— Очень здорово он отдавал. Спасибо большое ему, партнерам и всей команде.

— Ваше звено быстро вышло на лидирующие роли.

— Мы просто стараемся все (тройка Голышев — Ткачев — Капризов. — Прим. «СЭ») играть по схеме, как нам говорят. Играем по тактике. Все борются, все бьются до конца. Кто-то забивает. Кто-то отдает. У нас, в принципе, все четыре звена играют так, как просят тренеры.

— С Юэлем Эрикссоном-Эком, тоже задрафтованным «Миннесотой», не общались?

— Только поблагодарили друг друга за игру, пожелали друг другу удачи.

— Сорокину сегодня стоит сказать отдельное спасибо?

— Сорока — красава. Я всегда смотрел его игры. В «Кузне» его давно уж нет, так что только по телевизору смотрел. Он всегда хорошо играет.

— Стоит ли Голышева прикупить в «Салават»?

— Не знаю, не знаю.

— Удается ли в сборной отключиться от клубных проблем?

— Стараемся. В сборной, конечно, совсем по-другому все. О ней и стараюсь думать.

Анатолий ГОЛЫШЕВ, нападающий сборной России:

— Получился сложный матч со шведами, — подчеркнул Голышев. — Они дома играли, и нам пришлось очень тяжело. В начале у нас игра почему-то не получалась. Играли «5 на 3» две минуты, но, к сожалению, не забили и даже не поддушили соперника. В итоге все равно выиграли, все отдались игре полностью, парни молодцы.

— Как-то у Знарка вы с большим воодушевлением играете.

— Да нет, почему? Я всегда воодушевленный. Всегда отдаюсь на 100 процентов. Не всегда, может, все получается. Три гола нашего звена? Да это Каприз просто в порядке. Мастер.

— Был «Толя-гол», теперь «Толя-пас»?

— Так просто получилось. Удачно партнеры действовали. Все выложились, сейчас желательно быстро восстановить силы, потому что скоро третья игра. В ней полностью выложиться и, надеюсь, с хорошим настроением поехать домой.

— Шайбу Капризову забрали?

— Конечно, забрал. Подарил ему.

Юэль ЭРИКССОН-ЭК, нападающий сборной Швеции:

— Держали в уме, что будете играть сегодня против Кирилла Капризова, вашего возможного будущего партнера по «Миннесоте» и соперника по молодежному чемпионату мира?

— Конечно. Я хорошо помню его по молодежному чемпионату мира, где он выделялся. И сегодня тоже за ним следил. Не не могу сказать, что в нашем с ним противостоянии было что-то принципиальное. Он, конечно, классный игрок, очень мастеровитый. Интересно было бы поиграть с ним в одной команде. После МЧМ мы с ним пообщались в аэропорту. Он показался мне очень приятным парнем.

А что до сегодняшней игры, то россияне просто оказались лучше нас в завершении. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать, вратарь у сборной России сыграл здорово. Ну и нашелся у них человек, который свои моменты реализовывал. Вообще, российская команда сильна. Очень быстрая и работящая. Хорошо обороняющаяся и показавшая командный хоккей.

Максим КАРПОВ, нападающий сборной России:

— У сборной на Евротуре всегда сложные матчи, в которых тяжело играть. Сегодня все парни большие молодцы. И отдельное спасибо Сорокину, он здорово сегодня сыграл, да и мы в защите хорошо играли, много шайб на себя поймали. Да, пропустили два гола в меньшинстве, но все равно матч по игре в обороне для нас получился хорошим. Атмосфера была очень классной, в такой вдвойне приятнее играть и выигрывать. Когда тебя немножко поддушивают. Хотя нельзя, конечно, говорить, что нас поддушивали. Квалифицированные судьи. Все нормально.

— Это же не первый ваш гол за сборную?

— Еще на Еврочеллендже был. Но не знаю, как он считается. Так что-либо первый, либо второй (смеется).

— Неужели ожидали передачи от Мусина?

— Да мы с ним договорились (улыбается). Что теперь будем с ним так делать.

— Вас впервые вызвали в сборную в этом сезоне.

— Всегда очень радостно приехать в сборную. Поиграть на таком уровне, проявить себя.

— Если переходить к клубным делам — «Динамо» настроено взять третье место?

— Давайте не будем загадывать. Мне неохота, если честно, на эту тему разговаривать.