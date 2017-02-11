Юэль Эрикссон-Эк: Хорошо помню Капризова по молодежному ЧМ

Оба хоккеиста были выбраны «Миннесотой» на драфте НХЛ. Напомним, что Капризов в этой встрече оформил хет-трик, впервые забив за «взрослую» сборную.

— Держали в уме, что будете играть сегодня против Кирилла Капризова, вашего возможного будущего партнера по «Миннесоте» и соперника по молодежному чемпионату мира?

— Конечно. Я хорошо помню его по молодежному чемпионату мира, где он выделялся. И сегодня тоже за ним следил. Не могу сказать, что в нашем с ним противостоянии было что-то принципиальное. Он, конечно, классный игрок, очень мастеровитый. Интересно было бы поиграть с ним в одной команде. После МЧМ мы с ним пообщались в аэропорту. Он показался мне очень приятным парнем.

А что до сегодняшней игры, то россияне просто оказались лучше нас в завершении. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать, вратарь у сборной России сыграл здорово. Ну и нашелся у них человек, который свои моменты реализовывал. Вообще, российская команда сильна. Очень быстрая и работящая. Хорошо обороняющаяся и показавшая командный хоккей.