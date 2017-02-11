Юэль Эрикссон-Эк: Хорошо помню Капризова по молодежному ЧМ
Нападающий сборной Швеции Юэль
Эрикссон-Эк после матча Евротура с Россией (2:4) признался, что ему было бы интересно сыграть с Кириллом Капризовым в одной команде, передает из Гетеборга спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО.
Оба хоккеиста были выбраны «Миннесотой» на драфте НХЛ. Напомним, что Капризов в этой встрече оформил
— Держали в уме, что будете играть сегодня против Кирилла Капризова, вашего возможного будущего партнера по «Миннесоте» и соперника по молодежному чемпионату мира?
— Конечно. Я хорошо помню его по молодежному чемпионату мира, где он выделялся. И сегодня тоже за ним следил. Не могу сказать, что в нашем с ним противостоянии было
А что до сегодняшней игры, то россияне просто оказались лучше нас в завершении. Мы создали много моментов, но не смогли их реализовать, вратарь у сборной России сыграл здорово. Ну и нашелся у них человек, который свои моменты реализовывал. Вообще, российская команда сильна. Очень быстрая и работящая. Хорошо обороняющаяся и показавшая командный хоккей.
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