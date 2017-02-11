Кирилл Капризов: Сорока — красава. Всегда смотрел его игры
Нападающий сборной России Кирилл Капризов после матча Евротура с Швецией (4:2) поблагодарил вратаря Илью Сорокина за хорошую игру.
Также форвард признался, что старается не думать о клубных делах в национальной команде, передает из Гетеборга спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО. Напомним, что Капризов оформил в этой встрече
— Первый матч в Питере ушел на раскачку, а тут уже готовы были к подвигам?
— Да нет, почему на раскачку. Мы в каждом матче играем, стараемся. Тут просто партнеры здорово отдавали. Первые два гола — Голышев классно отдал.
— Перед вторым своим голом вы заблокировали бросок, но не пошли за подбором, а побежали на фланг. Знарок просит быстро разворачивать контратаки при блокшотах?
— Конечно, надо в контратаки убегать. На себя шайбу ловить в первую очередь. А потом, если получится, стараться убегать.
— В Питере родился
— Очень здорово он отдавал. Спасибо большое ему, партнерам и всей команде.
— Ваше звено быстро вышло на лидирующие роли.
— Мы просто стараемся все (тройка Голышев — Ткачев — Капризов. — Прим. «СЭ») играть по схеме, как нам говорят. Играем по тактике. Все борются, все бьются до конца.
— С Юэлем
— Только поблагодарили друг друга за игру, пожелали друг другу удачи.
— Сорокину сегодня стоит сказать отдельное спасибо?
— Сорока — красава. Я всегда смотрел его игры. В «Кузне» его давно уж нет, так что только по телевизору смотрел. Он всегда хорошо играет.
— Стоит ли Голышева прикупить в «Салават»?
— Не знаю, не знаю.
— Удается ли в сборной отключиться от клубных проблем?
— Стараемся. В сборной, конечно, совсем
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