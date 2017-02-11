Также форвард признался, что старается не думать о клубных делах в национальной команде, передает из Гетеборга спецкор «СЭ» Игорь ЕРОНКО. Напомним, что Капризов оформил в этой встрече хет-трик, впервые забив за «взрослую» сборную.

— Первый матч в Питере ушел на раскачку, а тут уже готовы были к подвигам?

— Да нет, почему на раскачку. Мы в каждом матче играем, стараемся. Тут просто партнеры здорово отдавали. Первые два гола — Голышев классно отдал.

— Перед вторым своим голом вы заблокировали бросок, но не пошли за подбором, а побежали на фланг. Знарок просит быстро разворачивать контратаки при блокшотах?

— Конечно, надо в контратаки убегать. На себя шайбу ловить в первую очередь. А потом, если получится, стараться убегать.

— В Питере родился Толя-гол. Сегодня родился Толя-пас?

— Очень здорово он отдавал. Спасибо большое ему, партнерам и всей команде.

— Ваше звено быстро вышло на лидирующие роли.

— Мы просто стараемся все (тройка Голышев — Ткачев — Капризов. — Прим. «СЭ») играть по схеме, как нам говорят. Играем по тактике. Все борются, все бьются до конца. Кто-то забивает. Кто-то отдает. У нас, в принципе, все четыре звена играют так, как просят тренеры.

— С Юэлем Эрикссоном-Эком, тоже задрафтованным «Миннесотой», не общались?

— Только поблагодарили друг друга за игру, пожелали друг другу удачи.

— Сорокину сегодня стоит сказать отдельное спасибо?

— Сорока — красава. Я всегда смотрел его игры. В «Кузне» его давно уж нет, так что только по телевизору смотрел. Он всегда хорошо играет.

— Стоит ли Голышева прикупить в «Салават»?

— Не знаю, не знаю.

— Удается ли в сборной отключиться от клубных проблем?