Капризов рвется на чемпионат мира

ТЕАТР

Scandinavium — очень необычный дворец. Одноярусный, при этом рассчитанный на 12 тысяч зрителей, с длиннющими трибунами, формирующими овал, в результате чего на последних рядах сидишь и высоко, и далеко. А вип-ложи расположены исключительно за гостевыми воротами. Борта низко, скамейки огорожены совсем коротким стеклом — отлично видно, что на них происходит. Да и снаружи арена выглядит необычно. Не похожа ни на одну из мне известных.

Я впервые был на хоккейном матче в Швеции. Естественно, интересовала культура боления. Удивило, насколько атмосфера была камерной. Порой напоминало театр. Ну и усиливало впечатление наличие звонков в перерывах. Один звонок в его середине, два — за 4 минуты до возобновления встречи, три — перед самым началом. В остальном — все весьма стандартно, большие очереди за пивом и едой, развлечения — обычные, ворота с щитами Баженова и меламиновые плиты, молодежь, соревнующаяся в бросках на точность. Молодежи, кстати, было маловато. От силы — процентов тридцать. В основном — народ под 40 и за 40.

Немало было российских болельщиков. По крайней мере, русская речь в подтрибунных помещениях слышалась повсеместно. При этом многие из них ничем себя не выдавали — атрибутика отсутствовала. Шведы, впрочем, в этом плане тоже не выделялись. Собралось их при этом много — тысяч девять, а то и все десять.

ДВА «ДИКАРЯ»

Битвы Кирилла Капризова и Юэля Эрикссона-Эка, двух потенциальных звезд «Миннесоты», здорово сыгравших на молодежном чемпионате мира, не получилось. Форвард «Салавата» вчистую переиграл оппонента. Хоть представитель «Ферьестада» и пытался себя проявить, особенно после первой шайбы Капризова — сразу же совершил силовой проход. Потенциал, понятно, виден, но Эк все-таки сыроват, до нынешнего Капризова ему далековато. Кирилл-то успевает в две стороны — вторая из его шайб «пришла» после того, как он заблокировал бросок в зоне защиты, побежал на фланг, растягивая защиту, а затем аккуратно «потерялся» на дальнем пятаке, как он умеет. И умение это практически не поддается тренировке. Мог Капризов и покер оформить, но здорово сыграл Линдбек, вытащив бросок в упор после очередной передачи Голышева.

Смотришь, кстати, на игру Анатолия и задаешься вопросом — чем же таким занимается в «Автомобилисте» Владимир Крикунов? Что Голышев у него, автор победной шайбы в матче с финнами, не показывает и десятой доли собственной эффективности в сборной. А Мусин? Человек из Высшей лиги в сборную приехал и вырезает передачки на тридцать метров, что закачаешься. И здорово подключается.

БУДУЩЕЕ НЬЮ-ЙОРКСИХ ДЕРБИ

Определенно, с такой бригадой вратарей сборная России обязана выигрывать и шведский этап Евротура, и сам Евротур. Шестеркин в этом сезоне здорово прибавил, ну, а Сорокин как вышел на первые роли в ЦСКА, так и держит очень высокий уровень, умудряясь еще и прибавлять и избегать каких бы то ни было провалов. Его ни разу не снимали с игры в стане «армейцев»! Очень сильно он провел и встречу со шведами, вытащил не меньше пяти потенциально голевых бросков и еще штук семь чуть менее опасных. Насоздавали шведы куда больше, чем финны. Особенно в большинстве — затерроризировали и Сорокина, и полевых игроков.

При чем тут нью-йоркские дерби? Так ведь Сорокин задрафтован «Айлендерс», а Шестеркин — «Рейнджерс». И все идет к тому, что за океаном их будут ждать с распростертыми объятиями.

УЖАСНОЕ БОЛЬШИНСТВО

Сборная в плане игры от этапа к этапу особенно не меняется. Четкий акцент на атаки с ходу, ситуативный форчек с отрезанием одного из флангов атаки соперника, но при этом защитники с гораздо большей охотой идут вперед. И центры не забывают прикрывать им тылы. Как раз за счет разменов и смен позиций сборная России провела несколько симпатичных позиционных атак. Но при этом снова ужасно играла в большинстве. Спецбригады — не квантовая механика. Другое дело, что, возможно, на данном этапе нет смысла заострять на этом внимание. Есть более насущные вопросы, работа по которым и идет. Достаточно очевидная и просматриваемая.