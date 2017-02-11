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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28742326/
11 февраля 2017, 20:50 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Знарок: Хоккеист Светлаков не сыграет с чехами, но уже чувствует себя лучше

Нападающий сборной России Андрей Светлаков после удара в голову в матче против команды Швеции чувствует себя уже лучше, однако он не примет участия в матче с чехами, сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.

Сборная России по хоккею в субботу одержала победу над командой Швеции в матче шведского этапа Евротура — 4:2. На первой минуте встречи швед Фредрик Хандемарк локтем ударил в голову Светлакова, за что был удален до конца матча. Россиянин ушел в раздевалку и больше на льду не появился.

«Неприятный удар пропустил Светлаков, но чувствует себя уже получше. Завтра не сыграет, думаю, лучше побережем его. (Виктор) Антипин завтра должен быть готов», — сказал Знарок журналистам.
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