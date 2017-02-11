Хет-трик Капризова помог сборной России победить шведов в матче Еврохоккейтура
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили шведов со счетом 4:2 в матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Гетеборге.
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Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Капризов (15, 40 и 48-я минуты) и Максим Карпов (17), у хозяев площадки отличились Оскар Фантенберг (17) и Александер Бергстрем (39).
Россияне выиграли в первом матче Шведских хоккейных игр со счетом 2:1 в вынесенном матче в
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
Вратари
|Андерс Линдбек 57:59 (А. Линдбек 59:55)
|Илья Сорокин
|1-й период
|00:48
|Фредрик Хендемарк
|00:48
|Фредрик Хендемарк
|03:42
|Егор Рыков
|07:18
|Владимир Ткачев
|11:33
|13:53
|Даниэль Бродин
|Кирилл Капризов (А. Голышев)
|14:18
|Максим I Осипов
|15:41
|16:20
|Оскар Фантенберг (А. Бергстрем, Р. Гюнге)
|Максим Карпов (Д. Мусин, Е. Рыков)
|16:27
|2-й период
|29:03
|Юэль Эрикссон Эк
|29:59
|Артем Федоров
|35:48
|Захар Арзамасцев
|37:16
|39:00
|Александер Бергстрем (К. Клингберг, О. Фантенберг)
|Кирилл Капризов (А. Голышев)
|39:39
|3-й период
|46:18
|Патрик Закриссон
|47:13
|Деннис Эверберг
|Кирилл Капризов (В. Ткачев, А. Береглазов)
|47:56
|Максим I Осипов
|50:17
|Алексей Береглазов
|56:40
Статистика
|35
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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