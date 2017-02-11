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11 февраля 2017, 20:12 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хет-трик Капризова помог сборной России победить шведов в матче Еврохоккейтура

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России победили шведов со счетом 4:2 в матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Гетеборге.

Российская сборная выиграла со счетом 4:2. Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Капризов (15, 40 и 48-я минуты) и Максим Карпов (17), у хозяев площадки отличились Оскар Фантенберг (17) и Александер Бергстрем (39).

Россияне выиграли в первом матче Шведских хоккейных игр со счетом 2:1 в вынесенном матче в Санкт-Петербурге у команды Финляндии, команда вышла в лидеры турнира с шестью очками в активе. Российские хоккеисты сыграют 12 февраля против команды Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура, шведы в тот же день проведут матч против финнов.

11.02.2017 17:30 основной раунд: Шведские игры Scandinavium
Швеция 2:4 Россия
(1:2, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Андерс Линдбек 57:59 (А. Линдбек 59:55) Илья Сорокин
1-й период
00:48 Фредрик Хендемарк
00:48 Фредрик Хендемарк
03:42
Егор Рыков 07:18
Владимир Ткачев 11:33
13:53 Даниэль Бродин
Кирилл Капризов (А. Голышев) 14:18
Максим I Осипов 15:41
16:20 Оскар Фантенберг (А. Бергстрем, Р. Гюнге)
Максим Карпов (Д. Мусин, Е. Рыков) 16:27
2-й период
29:03 Юэль Эрикссон Эк
29:59
Артем Федоров 35:48
Захар Арзамасцев 37:16
39:00 Александер Бергстрем (К. Клингберг, О. Фантенберг)
Кирилл Капризов (А. Голышев) 39:39
3-й период
46:18 Патрик Закриссон
47:13 Деннис Эверберг
Кирилл Капризов (В. Ткачев, А. Береглазов) 47:56
Максим I Осипов 50:17
Алексей Береглазов 56:40
Статистика
35 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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