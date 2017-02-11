Хет-трик Капризова помог сборной России победить шведов в матче Еврохоккейтура

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Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Капризов (15, 40 и 48-я минуты) и Максим Карпов (17), у хозяев площадки отличились Оскар Фантенберг (17) и Александер Бергстрем (39).