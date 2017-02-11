Шикарный хет-трик Капризова. Кирилл отомстил шведам за Светлакова

Сборная России, обыграв в Санкт-Петербурге финнов (2:1), перебралась в шведский город Гётеборг. Именно там хоккеисты Олега Знарка сыграют два оставшихся матча третьего этапа Евротура. 11 февраля нашей команде предстояло помериться силами с хозяевами. Швеция в первой встрече крупно переиграла чехов (5:2), показав добротный хоккей. Поэтому легкой прогулки молодой российской сборной явно ждать не стоило. Скорее наоборот.



Из хороших новостей стоит отметить возвращение к тренировочному процессу защитника Виктора Антипина, пропускавшего игру с Финляндией из-за болезни. Из плохих — травму его коллеги по амплуа Владислава Гаврикова, вынужденно покинувшего расположение национальной команды. Хоккеист «Локомотива» даже не полетел в Гётеборг, отправившись лечиться в расположение клуба. Довольно ожидаемым стало появление с первых минут в воротах россиян Ильи Сорокина, которому тренерский штаб доверят наравне с Шестёркиным. Так как в Питере играл Игорь, выбор тренера вратарей Рашита Давыдова на матч со шведами не удивил.



Уже на первых минутах под жёсткий силовой приём попал форвард сборной России Андрей Светлаков. Человек, перенесший три сотрясения мозга. Фредрик Хендемарк жёстко встретил россиянина в область головы и шеи. Нападающий ЦСКА при помощи врачей отправился в раздевалку, а сопернику выписали 5+20. Следом за нарушение численного состава в бокс для штрафников был отправлен ещё один шведский игрок. Шалунов и Мусин попадали в штангу, хороший момент на добивании был у Шумакова, но пробить Андерса Линдбека не удалось. Вскоре пришлось отбиваться россиянам. Причём, дважды. Хорошие моменты были у Фантенберга и Закриссона, но теперь уже Сорокин демонстрировал мастерство.



Постоянные стычки и нарушения не позволяли командам играть в равных составах. Очередное удаление у «Тре крунур» сыграло с ними злую шутку. Голышев выполнил отличный пас из-за ворот на пятак, откуда Капризов мощным броском открыл счёт. Здесь уже и Линдбек не помог. Первый гол Кирилла на взрослом уровне. Своё большинство использовали и шведы — сочинец Фантенберг мощным броском не оставил Сорокину шансов. Правда радовались хозяева недолго. Сразу после вбрасывания в центральном круге последовала длинная и точная передача на Карпова, который убежал от защитников, выскочил на рандеву с вратарём и переиграл его — 2:1.



Во втором периоде оба коллектива стали больше осторожничать. Видимо, таковы были тренерские установки старых знакомых — Олега Знарка и Рикарда Грёнборга. Аккуратность влияла и на периодичность удалений, которых стало меньше. В первой двадцатиминутке дисциплина команд хромала. Довольно много игрового времени в связи с травмой Светлакова стал получать Константин Окулов, заявленный 13-м нападающим. Было видно, что форвард «Сибири» очень старается и хочет себя зарекомендовать.



Хороший момент отличиться имел Клингберг, вылезавший на пятак и пытавшийся буквально протолкнуть шайбу за ленточку. Продолжал активничать Фантенберг. В концовке второго отрезка встречи судьи оставили россиян втроём, поочерёдно удалив Фёдорова и Арзамасцева. Сорокин крутился, словно белка в колесе, а партнёры чем могли помогали Илье. Но дотерпеть и вынести шайбу из зоны не получилось. Александер Бергстрём нанёс хлёсткий кистевой бросок с ползоны, Рыков пытался заблокировать атаку, но не вышло. До сирены Голышев, Ткачёв и Капризов организовали стремительную атаку. Анатолий выдал пас на Кирилла, который с пятака оформил дубль. 3:2 в пользу россиян — при таком счёте команды отправились отдыхать.



В третьем отрезке встречи шведы сходу ринулись вперёд, в результате чего пропустили выход два в одного от Шалунова и Шумакова. Увы, отличиться новосибирская связка не сумела. Со льдом на руке сидел на скамейке форвард Анатолий Голышев. Видимо, в кисть нападающему попала шайба или же ударили клюшкой.

Едва не оформил хет-трик в большинстве Капризов, но Линдбек успел переместиться и среагировать. Однако остановить Кирилла не смог никто. Эверберг оставил шведов втроём против пятерых россиян, последовал пас на дальнюю штангу от Ткачёва и Капризов расстрелял пустые ворота скандинавов.



В концовке заставил понервничать Береглазов, схлопотавший малый штраф. Обошлось, хотя соперник рискнул и заменил голкипера на шестого полевого. В итоге 19-летний Капризов стал главным героем матча, а сборная России одержала вторую победу на Шведских хоккейных играх. Вслед за финнами обыграны шведы, а заканчивать будем воскресной схваткой с чехами. Главное теперь — здоровье Андрея Светлакова, у которого подозрение на сотрясение мозга.