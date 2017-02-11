Белорусские хоккеисты уступили соперникам из России на Кубке Словакии

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Начало встречи в Нитре, где состоялся матч, получилось голевым. Уже на третьей минуте россияне усилиями Максима Казакова открыли счет. Однако спустя всего восемь секунд после вбрасывания в центре площадки, нападающий белорусов Михаил Стефанович нанес точный бросок по воротам соперников — 1:1. Развить свой успех подопечные Дэйва Льюиса не сумели. Еще до первого перерыва форвард россиян Максим Казаков сделал голевой дубль — 2:1.

Окончательный счет матча был установлен в заключительные двадцать минут игры. Гол Рушана Рафикова на 50-й минуте заставил белорусов действовать активнее у чужих ворот, но удаления не позволили команде Дэйва Льюиса сократить отставание. Четвертую шайбу голкипер Михаил Карнаухов пропустил при игре в меньшинстве на 53-й минуте. Олимпийская сборная России заняла в итоге третье место, команда Беларуси четвертая.

В полуфинале Кубка Словакии, 10 февраля, белорусские хоккеисты уступили соперникам из Швейцарии 2:4, россияне проиграли словакам — 2:6.

Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии в первом матче Кубка СловакииПодопечные Дэйва Льюиса пропустили гол уже на второй минуте первого периода. Точным броском отметился Дамьен Риат. Белорусская сборная не отличалась в этот момент дисциплинированными действиями в обороне.

Победитель турнира в Нитре определится в матче Словакия — Швейцария. Начало встречи в 20.00.