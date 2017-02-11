Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28740771/
11 февраля 2017, 17:13 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче шведского этапа Евротура

ГЕТЕБОРГ (Швеция), 11 фев — Р-Спорт. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче Шведских хоккейных игр.

Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче Шведских хоккейных игр. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Гетеборге, завершилась победой чехов со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). Шайбами в составе победителей отметились Лукаш Радил (на 13-й и 60-й минутах), Михал Вондрка (15), Михал Бирнер (22), Лукаш Кашпар (39), Михал Ржепик (49) и Петр Голик (58). У финнов на 46-й минуте отличился Антти Эркиньюнтти.

Сборная Финляндии в следующем матче 12 февраля сыграет с хозяевами турнира шведами. Чехи в этот же день встретятся с командой России.

Сборная Чехии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Финляндии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами