Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче шведского этапа Евротура
ГЕТЕБОРГ (Швеция), 11 фев —
Р-Спорт. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии в матче Шведских хоккейных игр.
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Встреча, прошедшая в субботу в Гетеборге, завершилась победой чехов со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). Шайбами в составе победителей отметились Лукаш Радил (на 13-й и 60-й минутах), Михал Вондрка (15), Михал Бирнер (22), Лукаш Кашпар (39), Михал Ржепик (49) и Петр Голик (58). У финнов на 46-й минуте отличился Антти Эркиньюнтти.
Сборная Финляндии в следующем матче 12 февраля сыграет с хозяевами турнира шведами. Чехи в этот же день встретятся с командой России.
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