Сорокин сыграет в воротах сборной России во втором матче Шведских игр

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче шведского этапа Евротура, вынесенном в Санкт-Петербург. Ворота россиян в первой игре защищал Игорь Шестеркин.

«Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против шведов», — сказал Давыдов журналистам.