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11 февраля 2017, 13:24 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Сорокин сыграет в воротах сборной России во втором матче Шведских игр

ГЕТЕБОРГ, 11 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Шведских игр против хозяев турнира, заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.

ГЕТЕБОРГ 11 фев — Р-Спорт Семен Галькевич. Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Шведских игр против хозяев турнира заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов. Увеличить
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Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче шведского этапа Евротура, вынесенном в Санкт-Петербург. Ворота россиян в первой игре защищал Игорь Шестеркин.

«Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против шведов», — сказал Давыдов журналистам.

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