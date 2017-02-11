Сорокин сыграет в воротах сборной России во втором матче Шведских игр
ГЕТЕБОРГ, 11 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею во втором матче Шведских игр против хозяев турнира, заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
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Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче шведского этапа Евротура, вынесенном в
«Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против шведов», — сказал Давыдов журналистам.
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