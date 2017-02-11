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11 февраля 2017, 10:18 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Воробьев: Капризов хорошо отработал первый матч в сборной России

ГЕТЕБОРГ, 11 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий Кирилл Капризов хорошо провел дебютную игру за сборную России по хоккею, форварду нужно успокоиться, а всем остальным — запастись терпением, заявил агентству «Р-Спорт» тренер национальной команды Илья Воробьев.

Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции в матче Евротура. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче Шведских игр, вынесенном в Санкт-Петербург. 19-летний Капризов, бронзовый призер последнего молодежного чемпионата мира, дебютировал в национальной команде.

«Не сказал бы, что Капризов был не в своей тарелке в игре с финнами, он нормально и хорошо отработал первый матч за сборную против неуступчивого соперника, — сказал Воробьев. — Здесь вопрос в том, что мы много ждем от него после молодежного чемпионата мира. Парню сейчас надо успокоиться, а всем нам проявить терпение».

«После молодежного чемпионата мира у Капризова сейчас столько в голове, вокруг него столько репортеров, шума. Это талантливый парень, нужно просто терпеть, нужно смотреть за ним и радоваться за парня, который будет очень интересным игроком», — добавил тренер.

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2017 года, вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов впервые вызван в первую сборную России на Шведские игры.

«Сыграет Самсонов в Швеции или нет — это в первой степени вопрос к нашему тренеру вратарей Рашиту Давыдову. Лично я буду очень рад, если Илья сыграет», — отметил Воробьев.

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