Никитин: Хоккеисты РФ пройдут важный тест под прессингом шведских трибун
ГЕТЕБОРГ, 11 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Молодые российские хоккеисты в матче шведского этапа Евротура против хозяев турнира пройдут важный тест, заявил агентству «Р-Спорт» тренер национальной команды Игорь Никитин.
Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче Шведских игр, вынесенном в
«Если говорить по игре с финнами, то не все у нас получилось, что планировали, — сказал Никитин. — Но главное, что ребята старались, по ходу матча справились с нервозностью, дальше уже играли по заданию и добились победы. С прессингом домашних трибун ребята справились, теперь команду ждет важный тест в матче со шведами, теперь в обратку будем играть под прессингом чужих трибун. Но именно для этого мы и вызываем молодых ребят, чтобы они проходили такие проверки».
Сочетания троек нападения сборной России не претерпели изменений в преддверии матча со шведами.
«Во-первых, сейчас смысла миксовать составы просто нет, наоборот, нужно дать ребятам почувствовать связки. Те, у кого первая игра не получилась, получают еще один шанс, те, у кого получилось — могут закрепить успех.
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