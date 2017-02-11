Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28738422/
11 февраля 2017, 10:16 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Никитин: Хоккеисты РФ пройдут важный тест под прессингом шведских трибун

ГЕТЕБОРГ, 11 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Молодые российские хоккеисты в матче шведского этапа Евротура против хозяев турнира пройдут важный тест, заявил агентству «Р-Спорт» тренер национальной команды Игорь Никитин.

Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче Шведских игр, вынесенном в Санкт-Петербург.

«Если говорить по игре с финнами, то не все у нас получилось, что планировали, — сказал Никитин. — Но главное, что ребята старались, по ходу матча справились с нервозностью, дальше уже играли по заданию и добились победы. С прессингом домашних трибун ребята справились, теперь команду ждет важный тест в матче со шведами, теперь в обратку будем играть под прессингом чужих трибун. Но именно для этого мы и вызываем молодых ребят, чтобы они проходили такие проверки».

Сочетания троек нападения сборной России не претерпели изменений в преддверии матча со шведами.

«Во-первых, сейчас смысла миксовать составы просто нет, наоборот, нужно дать ребятам почувствовать связки. Те, у кого первая игра не получилась, получают еще один шанс, те, у кого получилось — могут закрепить успех. Во-вторых, особых вариантов у нас просто нет. В защите вернулся в состав болевший Виктор Антипин, а покинул нас Владислав Гавриков, получивший травму в четверг», — отметил Никитин.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Воробьев: Капризов хорошо отработал первый матч в сборной России

ГЕТЕБОРГ, 11 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий Кирилл Капризов хорошо провел дебютную игру за сборную России по хоккею, форварду нужно успокоиться, а всем остальным — запастись терпением, заявил агентству «Р-Спорт» тренер национальной команды Илья Воробьев.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами