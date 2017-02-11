Никитин: Хоккеисты РФ пройдут важный тест под прессингом шведских трибун

Сборная России в субботу в Гетеборге сыграет против команды Швеции. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче Шведских игр, вынесенном в Санкт-Петербург.

«Если говорить по игре с финнами, то не все у нас получилось, что планировали, — сказал Никитин. — Но главное, что ребята старались, по ходу матча справились с нервозностью, дальше уже играли по заданию и добились победы. С прессингом домашних трибун ребята справились, теперь команду ждет важный тест в матче со шведами, теперь в обратку будем играть под прессингом чужих трибун. Но именно для этого мы и вызываем молодых ребят, чтобы они проходили такие проверки».

Сочетания троек нападения сборной России не претерпели изменений в преддверии матча со шведами.