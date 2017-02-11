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Сегодня россияне играют в Гётеборге, в старом «Скандинавиуме» — арене для сборной СССР намоленной. Напомню, 24 апреля бородатого 1981 года она на глазах 11009 зрителей учинила хозяевам чемпионата мира неслыханный разгром 13:1. Бедные шведы! Они ведь жаждали реванша за все предыдущие унижения со стороны советской хоккейной дружины, а получили такой удар. Тем не менее «Тре Крунур» завоевали серебро, кому досталось золото объяснять не надо.

Ныне двузначный счет в хоккее — событие, сравнимое с явлением Христа народу. Не уверен, что Олег Знарок, начинавший как раз в том сезоне игровую карьеру в «Тракторе», помнит тот триумф отечественной хоккейной школы. Кстати, на тот турнир не взяли Валерия Харламова, и никто и звука не издал в защиту Легенды № 17, а Владислав Третьяк защищал ворота с недолеченным переломом ноги.

К счастью, наши вратари Илья Сорокин и Игорь Шестеркин абсолютно здоровы и готовы встретить хозяев звоном щита. В ноябре на финском этапе Евротура ворота сборной России в матче со шведами защищал питерский армеец и внес весомый вклад в победу 3:2. На Кубке Первого канала пост номер один Знарок по совету тренера голкиперов Рашита Давыдова доверил московскому армейцу, и наши проиграли 1:2, не удержав минимальный перевес в счете.

Сорокина винить в поражении язык не поворачивается — первая шайба влетела в сетку у него за спиной от ноги читающего книжки форварда Владимира Ткачева, а вторую гости забросили после коллективного недосмотра игроков звена Андрея Светлакова.

Шведские владения в декабре успешно оберегал одноклубник Сорокина Виктор Фаст. А в Хельсинки — неплохой, по мнению Игоря Захаркина, воротчик Никлас Сведберг.

Фаст переиграл Сорокина, Шестеркин — Сведберга (кто бы сомневался).

При счете 0:0 Игорь потащил «мертвую» шайбу от Рихарда Гюнге, пропусти — и, возможно, не видать «детскому саду» Знарка победы.

Хоккей Еврохоккейтур 2016-2017 Шведские игры, 11.02.2017, 17:30 -:- Швеция Россия

Сегодня, очень может быть, мы увидим вторую серию дуэли Сорокина и Фаста, который защищал шведские ворота в матче с чехами (5:2).

В составе скандинавов всего три представителя КХЛ — помимо вратаря это защитник Оскар Фантенберг из ХК «Сочи» и уже упоминавшийся Гюнге из «Нефтехимика». В прошлом сезоне в Нижнем играл нападающий Карл Клинберг, сделавший в четверг дубль.