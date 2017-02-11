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11 февраля 2017, 0:22 | Хоккей: Европа | Известия.Ру

Алексей Кручинин: Пока рано впадать в эйфорию от победы

Хоккеист сборной России — о дебюте в национальной команде, шайбе в ворота Финляндии и задачах на Евротур и плей-офф Кубка Гагарина.

Игрок сборной России Алексей Кручинин (слева) и игрок сборной Финляндии Йоонас Ярвинен в вынесенном матче Шведских хоккейных игр третьего этапа Еврохоккейтура 2016/17 между сборными командами России и Финляндии. Увеличить
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В четверг в Санкт-Петербурге хоккеисты сборной России обыграли команду Финляндии (2:1) в вынесенном матче третьего этапа Евротура-2016/17. В выходные наша команда сыграет в Гетеборге оставшиеся встречи Шведских хоккейных игр — против хозяев этапа и сборной Чехии. Как и на ноябрьском Кубке Карьяла в Хельсинки, главный тренер россиян Олег Знарок вновь обновил состав, собрав внушительный список новичков. Среди них оказался и форвард челябинского «Трактора» Алексей Кручинин, забросивший в дебютном матче первую шайбу в ворота финнов. В интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину он поделился мнением о победе сборной и рассказал о целях на плей-офф Кубка Гагарина, куда его клуб попал с четвертого места в Восточной конференции и с высокой вероятностью в первом раунде встретится с астанинским «Барысом».

— Принципиально было одержать победу в концовке дебютного матча?

— Когда играешь на льду, не думаешь о секундомере. Поэтому я, если честно, даже не обратил внимания, когда мы забросили победную шайбу. Только через пару минут обнаружил, что уже сирена и победа за нами. Время тикало, мы играли до последних секунд и вырвали победу. Очень рад дебюту. Символично, что я провел первую игру за национальную сборную в родном Санкт-Петербурге и против Финляндии, где одно время жил и играл. Понятно, что после этого матча настроение самое позитивное, особенно после забитого гола. Сейчас главное не расслабляться, поскольку у нас задача побеждать в каждом матче. И теперь нужно сохранить имеющуюся игру и настрой на матчи со Швецией и Чехией. Пока рано впадать в эйфорию. Ее нет ни от победы, ни от заброшенной шайбы.

— Как получилось ее забросить?

— Особо ничего придумывать не пришлось. Просто увидел, что финский защитник «отвалился» от меня. Я заметил пространство в центре и попробовал бросить из-под игрока. Сработало.

— В плане скорости матч сборных сильно отличается от игр КХЛ?

— Первый период был в этом плане особенным. Видимо, команды были еще свежими, показывали высокие скорости. А дальше я бы уже не сказал, что было что-то заоблачное. В КХЛ есть команды — например, ЦСКА и «Торпедо», — играющие в такой же агрессивный хоккей на таких же скоростях. Поэтому я не сказал бы, что разница очень велика.

— В матче с Финляндией было множество драк.

— У нас в команде — один за всех и все за одного. Если трогают кого-то из наших ребят или мы считаем, что соперник где-то неправ, каждый вступается за партнеров по команде. Только так мы и играем.

— Сложно было сыграться с партнерами по сборной с учетом того, что вы — единственный в ее составе представитель «Трактора?

— Никаких проблем не было. Все ребята знают, что такое хоккей, поэтому много времени на налаживание звеньев нужно не было. Может быть, с финнами не получалась только игра в большинстве. Все-таки за одни сутки сборов трудно что-то в этом плане наиграть, нужной сыгранности не было.

— Как вам игралось в одном звене с игроками ЦСКА Андреем Светлаковым и Максимом Маминым?

— Отлично. Мы много разговаривали на льду, упрощали игру, поэтому проблем не возникло.

— Скоро «Трактору» предстоит играть в плей-офф Кубка Гагарина. Какие турнирные задачи, на ваш взгляд, команда должна ставить перед собой?

— Точно не вылет на первой стадии плей-офф. Я думаю, мы обязаны проходить дальше и последовательно побеждать от раунда к раунду. Сейчас в этом мне должна помочь сборная. Все-таки после попадания в нее появились новые эмоции, новый кураж. В Челябинск приеду в хорошем настроении. Не думаю, что возникнут проблемы с подготовкой к плей-офф — игры за сборную добавляют мастерства и опыта для таких матчей за клуб.

— Многих хоккеистов, только в ноябре дебютировавших на Кубке Карьяла, уже называют ветеранами на фоне восьми новичков, вызванных на нынешний турнир.

— Так и есть. В сборной много дебютантов, поэтому игроки, сыгравшие несколько матчей, действительно ветераны по сравнению с другими ребятами. Не знаю, буду ли и я таковым к осени. Я сыграл за сборную всего одну игру, рано об этом думать.

9.02.2017 19:30 Зрители 6778 основной раунд: Шведские игры СК "Юбилейный"
Россия 2:1 Финляндия
(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин Микко Коскинен 58:39
1-й период
Мика Койвисто 00:27
17:02 Алексей Береглазов
2-й период
21:28 Альберт Яруллин
Антти Суомела 21:52
Мика Койвисто 32:53
35:08 Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
3-й период
Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто) 40:37
Антти Эркинюнтти 47:41
51:54 Андрей Светлаков
51:54 Андрей Светлаков
Томи Саллинен 51:54
Томи Саллинен 51:54
58:34 Анатолий Голышев (В. Ткачев, З. Арзамасцев)
Статистика
8 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Годек (Чехия)
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
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