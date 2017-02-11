Алексей Кручинин: Пока рано впадать в эйфорию от победы
Хоккеист сборной России — о дебюте в национальной команде, шайбе в ворота Финляндии и задачах на Евротур и
плей-офф Кубка Гагарина.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг в
— Принципиально было одержать победу в концовке дебютного матча?
— Когда играешь на льду, не думаешь о секундомере. Поэтому я, если честно, даже не обратил внимания, когда мы забросили победную шайбу. Только через пару минут обнаружил, что уже сирена и победа за нами. Время тикало, мы играли до последних секунд и вырвали победу. Очень рад дебюту. Символично, что я провел первую игру за национальную сборную в родном
— Как получилось ее забросить?
— Особо ничего придумывать не пришлось. Просто увидел, что финский защитник «отвалился» от меня. Я заметил пространство в центре и попробовал бросить
— В плане скорости матч сборных сильно отличается от игр КХЛ?
— Первый период был в этом плане особенным. Видимо, команды были еще свежими, показывали высокие скорости. А дальше я бы уже не сказал, что было
— В матче с Финляндией было множество драк.
— У нас в команде — один за всех и все за одного. Если трогают
— Сложно было сыграться с партнерами по сборной с учетом того, что вы — единственный в ее составе представитель «Трактора?
— Никаких проблем не было. Все ребята знают, что такое хоккей, поэтому много времени на налаживание звеньев нужно не было. Может быть, с финнами не получалась только игра в большинстве.
— Как вам игралось в одном звене с игроками ЦСКА Андреем Светлаковым и Максимом Маминым?
— Отлично. Мы много разговаривали на льду, упрощали игру, поэтому проблем не возникло.
— Скоро «Трактору» предстоит играть в
— Точно не вылет на первой стадии
— Многих хоккеистов, только в ноябре дебютировавших на Кубке Карьяла, уже называют ветеранами на фоне восьми новичков, вызванных на нынешний турнир.
— Так и есть. В сборной много дебютантов, поэтому игроки, сыгравшие несколько матчей, действительно ветераны по сравнению с другими ребятами. Не знаю, буду ли и я таковым к осени. Я сыграл за сборную всего одну игру, рано об этом думать.
|9.02.2017 19:30
|Зрители 6778
|основной раунд: Шведские игры
|СК "Юбилейный"
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен 58:39
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:52
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев (В. Ткачев, З. Арзамасцев)
|8
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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