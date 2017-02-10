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10 февраля 2017, 23:07 | Хоккей: Европа | УНИАН

Сборная Украины по хоккею проиграла Польше на Eurochallenge

В польском Катовице завершился матч 2-го тура Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Польши принимала команду Украины и обыграла соперника со счетом 3:2, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:3. Увеличить
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Судьба матча была решена в серии буллитов.

Хозяева льда гораздо активнее начали матч и уже на 2-й минуте Мацей Урбанович открыл счет. На 17-й минуте Питрик Вайда увеличил преимущество своей команды — 2:0.

Во втором периоде, на 32-й минуте игры Шамиль Рамазанов сквитал один гол, завершив комбинацию с участием Владимира Вариводы и Дмитрия Чернышенко. А в третьей 20-минутке, на 48-й минуте Виктор Захаров сравнял счет после пасов Олега Шафаренко и Александра Победоносцева — 2:2.

Овертайм прошел без забитых голов. Решающий буллит в составе хозяев льда реализовал Патрик Вронка.

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