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10 февраля 2017, 23:09 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли в полуфинале Кубка Словакии

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Хоккеисты олимпийской сборной России в полуфинальном матче Кубка Словакии проиграли хозяевам турнира.

Хоккеисты олимпийской сборной России в полуфинальном матче Кубка Словакии проиграли хозяевам турнира. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в городе Нитра, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 0:0, 4:2) в пользу словаков. В составе россиян шайбы забросили Антон Шенфельд (48-я минута) и Артём Гареев (59).

В субботу россияне сыграют в матче за 3-е место с командой Белоруссии. Словаки в финале встретятся со швейцарцами.

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