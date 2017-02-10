Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли в полуфинале Кубка Словакии
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты олимпийской сборной России в полуфинальном матче Кубка Словакии проиграли хозяевам турнира.
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Встреча, прошедшая в пятницу в городе Нитра, завершилась со счетом 6:2 (2:0, 0:0, 4:2) в пользу словаков. В составе россиян шайбы забросили Антон Шенфельд (48-я минута) и Артём Гареев (59).
В субботу россияне сыграют в матче за 3-е место с командой Белоруссии. Словаки в финале встретятся со швейцарцами.
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