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10 февраля 2017, 22:27 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной РФ (до 18 лет) разгромили финнов на Турнире пяти наций

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) разгромили сверстников из команды Финляндии в матче Турнира пяти наций, который проходит в шведском Сундсвалле.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. В составе российской сборной шайбы забросили Павел Шэн (1-я минута), Евгений Калабушкин (15), Кирилл Слепец (24), Леонид Николенко (55), Семен Переляев (55) и Алексей Торопченко (57).

В следующем матче соревнований россияне встретятся 11 февраля с командой США.
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