Хоккеистки сборной России стартовали на Турнире трех наций с поражения от Финляндии
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Хоккеистки сборной России стартовали c поражения от команды Финляндии на Турнире трех наций.
Встреча, прошедшая в пятницу в финском городе Коувола, завершилась победой хозяек со счетом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1). Шайбы в составе российской команды забросили Татьяна Шаталова (1-я минута) и Екатерина Лебедева (45-я).
Следующий матч на турнире россиянки проведут 11 февраля со сборной Швеции.
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