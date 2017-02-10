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10 февраля 2017, 22:05 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеистки сборной России стартовали на Турнире трех наций с поражения от Финляндии

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Хоккеистки сборной России стартовали c поражения от команды Финляндии на Турнире трех наций.

Встреча, прошедшая в пятницу в финском городе Коувола, завершилась победой хозяек со счетом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1). Шайбы в составе российской команды забросили Татьяна Шаталова (1-я минута) и Екатерина Лебедева (45-я).

Следующий матч на турнире россиянки проведут 11 февраля со сборной Швеции.
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