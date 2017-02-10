Хоккеисты юниорской сборной России обыграли чехов на турнире в Великом Новгороде

ГЕТЕБОРГ, 10 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Виктор Антипин, пропустивший матч шведского этапа Евротура с финнами, принимает участие в тренировке сборной России по хоккею в пятницу, а защитник Владислав Гавриков в связи с повреждением не прилетел с национальной командой в Гетеборг.