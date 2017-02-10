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10 февраля 2017, 21:32 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли чехов на турнире в Великом Новгороде

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (не старше 16 лет) обыграли команду Чехии на Турнире четырех наций в Великом Новгороде.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) в пользу россиян, у которых шайбы забросили Иван Манин, Михаил Абрамов, Даниил Гущин, Данил Башкиров и Семен Чистяков.

Российская команда в следующем матче 11 февраля сыграет против шведов.
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