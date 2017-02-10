Антипин тренируется со сборной России, Гавриков покинул расположение команды
ГЕТЕБОРГ, 10 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Виктор Антипин, пропустивший матч шведского этапа Евротура с финнами, принимает участие в тренировке сборной России по хоккею в пятницу, а защитник Владислав Гавриков в связи с повреждением не прилетел с национальной командой в Гетеборг.
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Россияне в четверг победили команду Финляндии со счетом 2:1 в вынесенном матче Шведских игр в
Сборная России на тренировке в пятницу работала в следующих сочетаниях:
вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Александр Самсонов;.
красные: Алексей Береглазов — Илья Любушкин, Кирилл Капризов — Владимир Ткачев — Анатолий Голышев;.
синие: Дамир Мусин — Виктор Антипин, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников;.
белые: Альберт Яруллин — Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин — Андрей Светлаков — Максим Мамин;.
черные: Максим Осипов — Егор Рыков, Артем Федоров — Николай Прохоркин — Константин Окулов, Максим Карпов.
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