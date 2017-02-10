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10 февраля 2017, 21:05 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Антипин тренируется со сборной России, Гавриков покинул расположение команды

ГЕТЕБОРГ, 10 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Виктор Антипин, пропустивший матч шведского этапа Евротура с финнами, принимает участие в тренировке сборной России по хоккею в пятницу, а защитник Владислав Гавриков в связи с повреждением не прилетел с национальной командой в Гетеборг.

Защитник Виктор <span class=error>Антипин</span> пропустивший матч шведского этапа <span class=error>Евротура</span> с финнами принимает участие в тренировке сборной России по хоккею в пятницу а защитник Владислав Гавриков в связи с повреждением не прилетел с национальной командой в Гетеборг. Увеличить
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Россияне в четверг победили команду Финляндии со счетом 2:1 в вынесенном матче Шведских игр в Санкт-Петербурге. Главный тренер сборной России Олег Знарок после игры заявил, что Антипин может не полететь с командой в Швецию. В субботу россияне проведут в Гетеборге матч со сборной Швеции.

Сборная России на тренировке в пятницу работала в следующих сочетаниях:

вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Александр Самсонов;.

красные: Алексей Береглазов — Илья Любушкин, Кирилл Капризов — Владимир Ткачев — Анатолий Голышев;.

синие: Дамир Мусин — Виктор Антипин, Сергей Шумаков — Максим Шалунов — Степан Санников;.

белые: Альберт Яруллин — Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин — Андрей Светлаков — Максим Мамин;.

черные: Максим Осипов — Егор Рыков, Артем Федоров — Николай Прохоркин — Константин Окулов, Максим Карпов.

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