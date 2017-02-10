Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28735367/
10 февраля 2017, 20:48 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России разгромили шведов на Турнире пяти наций

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской (игроки не старше 17 лет) сборной России разгромили сверстников из Швеции в матче Турнира пяти наций, который проходит в чешском Брно.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей хет-трик оформил Александр Хованов (9, 37, 39-я минуты), также отличились Владислав Котков (21-я), Егор Соколов (34-я) и Юрий Платонов (44-я).

В следующем матче турнира сборная России 11 февраля сыграет с командой Финляндии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами