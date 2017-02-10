Хоккеисты юниорской сборной России разгромили шведов на Турнире пяти наций
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской (игроки не старше 17 лет) сборной России разгромили сверстников из Швеции в матче Турнира пяти наций, который проходит в чешском Брно.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей
В следующем матче турнира сборная России 11 февраля сыграет с командой Финляндии.
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