Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28735348/
10 февраля 2017, 20:53 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела второе поражение на турнире в Словакии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела второе поражение на турнире Dzurilla cup, который проходит в Пьештянах. Во втором туре подопечные Евгения Есаулова не нашли контраргументов во встрече со сверстниками из Германии — 0:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день турнира белорусские хоккеисты уступили Словакии — 0:5. Таким образом в двух проведенных встречах команда не смогла забросить ни одной шайбы. Отметим, что юниорская сборная Беларуси победила в ноябре 2016 года на турнире «Кубок Дружбы» в Гомеле. На прошедших соревнованиях команда Евгения Есаулова обыграла Данию (5:1), Германию (4:2) и Словакию (3:0).

Участие в международном турнире Dzurilla cup является важным этапом подготовки юниорской сборной Беларуси до 18 лет к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет в Словакии 13—23 апреля. Белорусская команда на предварительном этапе чемпионата выступит в группе В вместе со сборными Швеции, США, России и Чехии.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
10 февраля

Идеи ко Дню всех влюбленных: покатушки на хаски, домашний квест и музыкальный курьер

Житель Каменецкого района закупился в магазине на сувенирные $100

Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля 2017 года