Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела второе поражение на турнире в Словакии

В первый день турнира белорусские хоккеисты уступили Словакии — 0:5. Таким образом в двух проведенных встречах команда не смогла забросить ни одной шайбы. Отметим, что юниорская сборная Беларуси победила в ноябре 2016 года на турнире «Кубок Дружбы» в Гомеле. На прошедших соревнованиях команда Евгения Есаулова обыграла Данию (5:1), Германию (4:2) и Словакию (3:0).

Участие в международном турнире Dzurilla cup является важным этапом подготовки юниорской сборной Беларуси до 18 лет к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет в Словакии 13—23 апреля . Белорусская команда на предварительном этапе чемпионата выступит в группе В вместе со сборными Швеции, США, России и Чехии.