Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела второе поражение на турнире в Словакии
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею потерпела второе поражение на турнире Dzurilla cup, который проходит в Пьештянах. Во втором туре подопечные Евгения Есаулова не нашли контраргументов во встрече со сверстниками из Германии — 0:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первый день турнира белорусские хоккеисты уступили Словакии — 0:5. Таким образом в двух проведенных встречах команда не смогла забросить ни одной шайбы. Отметим, что юниорская сборная Беларуси победила в ноябре 2016 года на турнире «Кубок Дружбы» в Гомеле. На прошедших соревнованиях команда Евгения Есаулова обыграла Данию (5:1), Германию (4:2) и Словакию (3:0).
Участие в международном турнире Dzurilla cup является важным этапом подготовки юниорской сборной Беларуси до 18 лет к чемпионату мира в
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