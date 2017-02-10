Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии в первом матче Кубка Словакии

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Подопечные Дэйва Льюиса пропустили гол уже на второй минуте первого периода. Точным броском отметился Дамьен Риат. Белорусская сборная не отличалась в этот момент дисциплинированными действиями в обороне. После отдыха, в самом начале вторых двадцати минут игры, Юлиан Шмутц увеличил преимущество швейцарцев. Белорусские хоккеисты смогли отыграться довольно быстро. Павел Воробей и Артем Демков на 25-й и 28-й минутах, соответственно, сделали счет равным — 2:2. Однако в третьем периоде нападающий соперников Мауро Йорг отважился на бросок из-под защитника и попал точно в цель — 3:2. Окончательный счет в игре был установлен на 60-й минуте встречи. Наставник белорусов Дэйв Льюис в этот момент сменил голкипера Михаила Карнаухова на шестого полевого игрока, и форвард альпийцев Дэйв Саттер отправил шайбу в пустые ворота — 4:2.

Отметим, что на февральский сбор национальной сборной Беларуси не привлекался целый ряд ведущих хоккеистов, в том числе из минского «Динамо». Тренерский штаб предоставил возможность проявить себя игрокам из экстралиги.

Дэйв Льюис на Кубке Словакии проверит хоккеистов белорусской экстралигиГлавный тренер команды Дэйв Льюис решил проверить в деле в основном молодых представителей белорусской экстралиги, среди которых три игрока молодежной сборной Беларуси.

Сегодня на Кубке Словакии пройдет еще одна встреча. Олимпийская сборная России встретится с хозяевами турнира (20.00). Победитель 11 февраля сыграет в финале за почетный трофей со Швейцарией, а уступившая команда встретится в борьбе за третье место с Беларусью.