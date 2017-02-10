Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии в первом матче Кубка Словакии
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили соперникам из Швейцарии со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) в первом матче Кубка Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Подопечные Дэйва Льюиса пропустили гол уже на второй минуте первого периода. Точным броском отметился Дамьен Риат. Белорусская сборная не отличалась в этот момент дисциплинированными действиями в обороне. После отдыха, в самом начале вторых двадцати минут игры, Юлиан Шмутц увеличил преимущество швейцарцев. Белорусские хоккеисты смогли отыграться довольно быстро. Павел Воробей и Артем Демков на 25-й и 28-й минутах, соответственно, сделали счет равным — 2:2. Однако в третьем периоде нападающий соперников Мауро Йорг отважился на бросок
Отметим, что на февральский сбор национальной сборной Беларуси не привлекался целый ряд ведущих хоккеистов, в том числе из минского «Динамо». Тренерский штаб предоставил возможность проявить себя игрокам из экстралиги.
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Сегодня на Кубке Словакии пройдет еще одна встреча. Олимпийская сборная России встретится с хозяевами турнира (20.00). Победитель 11 февраля сыграет в финале за почетный трофей со Швейцарией, а уступившая команда встретится в борьбе за третье место с Беларусью.
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