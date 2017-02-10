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10 февраля 2017, 14:42 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Кожевников: Новички сборной неплохо себя проявили для первого матча

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своих впечатлениях от игры сборной России в матче шведского этапа Евротура с командой Финляндии.

Игрок сборной России Алексей Кручинин (слева) и игрок сборной Финляндии Йоонас Ярвинен в вынесенном матче Шведских хоккейных игр третьего этапа Еврохоккейтура 2016/17 между сборными командами России и Финляндии. Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, а голы в составе подопечных Олега Знакрка забили Алексей Кручинин и Анатолий Голышев.

«Для первого матча новички неплохо себя проявили. Тот же Кручинрин забил в своём первом матче за сборную, Капризов неплохо смотрелся. В целом по матчу отмечу, что были сумбур и волнение. Сыгранности нет. Но для первого раза ребята неплохо сыграли. Насколько хватило мастерства, настолько и наиграли. Они получили эмоциональную поддержку. Вратарь здорово сыграл.

В СМИ появилась информация о том, что Голышев якобы хочет в СКА? Вчера он провёл не лучший матч. Игры у него не было. Что-то было похожее на игру у него в конце третьего периода. Ему надо в “Автомобилисте” выкладываться, а приглашение — это дело руководителей СКА. Не знаю, зачем нужно запускать такие утки. Это минус журналистам — утку запустить, чтобы потом разгадывать. Зачем это делать?», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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