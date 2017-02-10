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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28727366/
10 февраля 2017, 11:49 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хоккеист Антипин полетел вместе со сборной РФ на матчи Евротура в Швецию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Виктор Антипин полетел вместе со сборной России в Швецию на два матча третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Ранее защитник по причине болезни пропустил две тренировки команды в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> и не принял участия в первом матче с финнами. Увеличить
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Ранее Антипин по причине болезни пропустил две тренировки команды в Санкт-Петербурге и не принял участия в первом матче этапа против финнов (2:1). После игры главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Антипин мог отправиться домой.

«Антипин полетел вместе с командой», — сообщили в пресс-службе.

Сборная России в шведском Гетеборге проведет матчи с хозяевами (11 февраля) и командой Чехии (12 февраля).
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