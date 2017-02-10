Хоккеист Антипин полетел вместе со сборной РФ на матчи Евротура в Швецию

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Ранее Антипин по причине болезни пропустил две тренировки команды в Санкт-Петербурге и не принял участия в первом матче этапа против финнов (2:1). После игры главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Антипин мог отправиться домой.

«Антипин полетел вместе с командой», — сообщили в пресс-службе.

Сборная России в шведском Гетеборге проведет матчи с хозяевами (11 февраля) и командой Чехии (12 февраля).