Русский колхоз, Или почему Знарку не нужны Дацюк и Ковальчук
Теперь я понимаю, в чем суть новой сборки «красной машины». По сути это симбиоз методов Олега Знарка еще со времен ХК МВД и принципов… канадской сборной.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В России
Вот Олег Знарок вместе с новым руководством ФХР и решил через колено сломать концепцию национальной команды. Что особенно ярко проявляется в нынешнем сезоне.
Как таковой первой сборной у нас теперь нет. В привычном понимании, когда в ней сосредоточены все сильнейшие игроки на данный момент. На каждый этап Евротура команда приезжает наполовину обновленной. При этом средний возраст не превышает 25 лет. Даже в присутствии Дацюка и Ковальчука, как было в декабре на Кубке Первого канала.
Тем не менее россияне уже третий этап регулярно побеждают. Причем добиваются успеха в одном стиле, кем бы состав ни комплектовался. Знарок тем самым продолжает дело Брагина. Правда, Валерий Николаевич вынужденно варьирует игроков — «Робертино подрос». Олег Валерьевич делает это сознательно. И чувствует себя при этом, судя по всему, весьма комфортно.
Ведь примерно так он формировал ХК МВД, а затем московское «Динамо» — в сборную на ЧМ оттуда попадал разве что один человек — Кокарев. Однако клубы Знарка, которые многие называли не иначе как колхозными, трижды добирались до финала Кубка Гагарина и дважды его завоевывали.
В общем, главный тренер сборной в своей стихии. Он любит
Второй важный момент. ФХР, посылая на Евротур вчерашних юниоров, на практике реализует объявленную концепцию: все сборные России — от мальчиков до мужиков должны играть в одной манере.
Опять же сделано то, о чем все давно говорили: мы нащупываем и закрепляем национальную идентичность, без которой большие победы невозможны. При этом в любом варианте составе нацеливаемся только на первое место. Разве не под таким девизом работают в Канаде и Швеции? Странах, которые ныне доминирует на наивысшем уровне — Олимпиадах и Кубке мира.
Загвоздка в одном: как все выше сказанное соотносится с рудиментом советской эпохи — базовым клубом сборной СКА, которым также руководит Знарок? Пусть руководители армейцев и федерации это постоянно отрицают. Но как можно расценивать СКА иначе, если в
Лично мне прямо сейчас непонятно, как Знарок будет комплектовать сборную на чемпионат мира в Кельне? Ведь теперь возможны три версии:
— как на Евротур, повезти в Германию амбициозную молодежь;.
— как в былые золотые союзные времена, опереться на кадры базового клуба сборной;.
— как в последние годы, уповать на то, что из НХЛ приедут наши
В любом случае хорошо уже то, что у нас есть выбор. И тем интереснее будет следить за подготовкой сборной, в том числе этими Шведскими играми, апрельским Еврочелленджем и заключительным чешским этапом Еввротура.
|9.02.2017 19:30
|Зрители 6778
|основной раунд: Шведские игры
|СК "Юбилейный"
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен 58:39
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:52
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев (В. Ткачев, З. Арзамасцев)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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