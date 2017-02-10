Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28726262/
10 февраля 2017, 11:04 | Хоккей: Европа | Советский спорт

Русский колхоз, Или почему Знарку не нужны Дацюк и Ковальчук

Теперь я понимаю, в чем суть новой сборки «красной машины». По сути это симбиоз методов Олега Знарка еще со времен ХК МВД и принципов… канадской сборной.

Игрок сборной России Алексей Кручинин (слева) и игрок сборной Финляндии Йоонас Ярвинен в вынесенном матче Шведских хоккейных игр третьего этапа Еврохоккейтура 2016/17 между сборными командами России и Финляндии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В России как-то все давно согласились, что у нас явный дефицит классных хоккеистов. Ну да, настоящих звезд действительно не так много. Но это если говорить об уровне топ-100 всех времен НХЛ — последними таковыми были Овечкин и Малкин. С другой стороны, как в стране может быть недостаток добротных мастеров, если молодежная сборная из года в год берет медали на чемпионате мира? В чем, кстати, с россиянами не способны сравниться ни североамериканцы, ни тем более европейцы.

Вот Олег Знарок вместе с новым руководством ФХР и решил через колено сломать концепцию национальной команды. Что особенно ярко проявляется в нынешнем сезоне.

Как таковой первой сборной у нас теперь нет. В привычном понимании, когда в ней сосредоточены все сильнейшие игроки на данный момент. На каждый этап Евротура команда приезжает наполовину обновленной. При этом средний возраст не превышает 25 лет. Даже в присутствии Дацюка и Ковальчука, как было в декабре на Кубке Первого канала.

Тем не менее россияне уже третий этап регулярно побеждают. Причем добиваются успеха в одном стиле, кем бы состав ни комплектовался. Знарок тем самым продолжает дело Брагина. Правда, Валерий Николаевич вынужденно варьирует игроков — «Робертино подрос». Олег Валерьевич делает это сознательно. И чувствует себя при этом, судя по всему, весьма комфортно.

Ведь примерно так он формировал ХК МВД, а затем московское «Динамо» — в сборную на ЧМ оттуда попадал разве что один человек — Кокарев. Однако клубы Знарка, которые многие называли не иначе как колхозными, трижды добирались до финала Кубка Гагарина и дважды его завоевывали.

В общем, главный тренер сборной в своей стихии. Он любит игроков-трудяг, готовых грызть лед и выполнить любое задание, а главное — умеет с ними работать. А тут у него в руках в известной степени элита — выходцы из молодежной сборной, уже добившиеся в своей возрастной категории серьезных международных достижений. А значит, уверенные в себе и предельно мотивированные расти дальше.

Второй важный момент. ФХР, посылая на Евротур вчерашних юниоров, на практике реализует объявленную концепцию: все сборные России — от мальчиков до мужиков должны играть в одной манере.

Опять же сделано то, о чем все давно говорили: мы нащупываем и закрепляем национальную идентичность, без которой большие победы невозможны. При этом в любом варианте составе нацеливаемся только на первое место. Разве не под таким девизом работают в Канаде и Швеции? Странах, которые ныне доминирует на наивысшем уровне — Олимпиадах и Кубке мира.

Загвоздка в одном: как все выше сказанное соотносится с рудиментом советской эпохи — базовым клубом сборной СКА, которым также руководит Знарок? Пусть руководители армейцев и федерации это постоянно отрицают. Но как можно расценивать СКА иначе, если в Санкт-Петербурге сгруппированы почти все российские сливки вне НХЛ!

Лично мне прямо сейчас непонятно, как Знарок будет комплектовать сборную на чемпионат мира в Кельне? Ведь теперь возможны три версии:

— как на Евротур, повезти в Германию амбициозную молодежь;.

— как в былые золотые союзные времена, опереться на кадры базового клуба сборной;.

— как в последние годы, уповать на то, что из НХЛ приедут наши глыбы-корифеи и с корабля на бал всех порвут.

В любом случае хорошо уже то, что у нас есть выбор. И тем интереснее будет следить за подготовкой сборной, в том числе этими Шведскими играми, апрельским Еврочелленджем и заключительным чешским этапом Еввротура.

9.02.2017 19:30 Зрители 6778 основной раунд: Шведские игры СК "Юбилейный"
Россия 2:1 Финляндия
(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин Микко Коскинен 58:39
1-й период
Мика Койвисто 00:27
17:02 Алексей Береглазов
2-й период
21:28 Альберт Яруллин
Антти Суомела 21:52
Мика Койвисто 32:53
35:08 Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
3-й период
Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто) 40:37
Антти Эркинюнтти 47:41
51:54 Андрей Светлаков
51:54 Андрей Светлаков
Томи Саллинен 51:54
Томи Саллинен 51:54
58:34 Анатолий Голышев (В. Ткачев, З. Арзамасцев)
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Годек (Чехия)
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Белорусские юниоры крупно уступили хоккеистам Словакии на международном турнире

Белорусские юниоры крупно уступили хоккеистам Словакии на международном турнире

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею до 18 лет потерпела крупное поражение от сверстников из Словакии со счетом 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) на международном турнире Dzurilla cup в Пьештянах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Хоккеист СКА разбил в кровь лицо юной болельщице «Спартака» (Видео)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас