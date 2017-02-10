Русский колхоз, Или почему Знарку не нужны Дацюк и Ковальчук

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В России как-то все давно согласились, что у нас явный дефицит классных хоккеистов. Ну да, настоящих звезд действительно не так много. Но это если говорить об уровне топ-100 всех времен НХЛ — последними таковыми были Овечкин и Малкин. С другой стороны, как в стране может быть недостаток добротных мастеров, если молодежная сборная из года в год берет медали на чемпионате мира? В чем, кстати, с россиянами не способны сравниться ни североамериканцы, ни тем более европейцы.

Вот Олег Знарок вместе с новым руководством ФХР и решил через колено сломать концепцию национальной команды. Что особенно ярко проявляется в нынешнем сезоне.

Как таковой первой сборной у нас теперь нет. В привычном понимании, когда в ней сосредоточены все сильнейшие игроки на данный момент. На каждый этап Евротура команда приезжает наполовину обновленной. При этом средний возраст не превышает 25 лет. Даже в присутствии Дацюка и Ковальчука, как было в декабре на Кубке Первого канала.

Тем не менее россияне уже третий этап регулярно побеждают. Причем добиваются успеха в одном стиле, кем бы состав ни комплектовался. Знарок тем самым продолжает дело Брагина. Правда, Валерий Николаевич вынужденно варьирует игроков — «Робертино подрос». Олег Валерьевич делает это сознательно. И чувствует себя при этом, судя по всему, весьма комфортно.

Ведь примерно так он формировал ХК МВД, а затем московское «Динамо» — в сборную на ЧМ оттуда попадал разве что один человек — Кокарев. Однако клубы Знарка, которые многие называли не иначе как колхозными, трижды добирались до финала Кубка Гагарина и дважды его завоевывали.

В общем, главный тренер сборной в своей стихии. Он любит игроков-трудяг, готовых грызть лед и выполнить любое задание, а главное — умеет с ними работать. А тут у него в руках в известной степени элита — выходцы из молодежной сборной, уже добившиеся в своей возрастной категории серьезных международных достижений. А значит, уверенные в себе и предельно мотивированные расти дальше.

Второй важный момент. ФХР, посылая на Евротур вчерашних юниоров, на практике реализует объявленную концепцию: все сборные России — от мальчиков до мужиков должны играть в одной манере.

Опять же сделано то, о чем все давно говорили: мы нащупываем и закрепляем национальную идентичность, без которой большие победы невозможны. При этом в любом варианте составе нацеливаемся только на первое место. Разве не под таким девизом работают в Канаде и Швеции? Странах, которые ныне доминирует на наивысшем уровне — Олимпиадах и Кубке мира.

Загвоздка в одном: как все выше сказанное соотносится с рудиментом советской эпохи — базовым клубом сборной СКА, которым также руководит Знарок? Пусть руководители армейцев и федерации это постоянно отрицают. Но как можно расценивать СКА иначе, если в Санкт-Петербурге сгруппированы почти все российские сливки вне НХЛ!

Лично мне прямо сейчас непонятно, как Знарок будет комплектовать сборную на чемпионат мира в Кельне? Ведь теперь возможны три версии:

— как на Евротур, повезти в Германию амбициозную молодежь;.

— как в былые золотые союзные времена, опереться на кадры базового клуба сборной;.

— как в последние годы, уповать на то, что из НХЛ приедут наши глыбы-корифеи и с корабля на бал всех порвут.

В любом случае хорошо уже то, что у нас есть выбор. И тем интереснее будет следить за подготовкой сборной, в том числе этими Шведскими играми, апрельским Еврочелленджем и заключительным чешским этапом Еввротура.