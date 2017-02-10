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10 февраля 2017, 10:02 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Белорусские юниоры крупно уступили хоккеистам Словакии на международном турнире

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею до 18 лет потерпела крупное поражение от сверстников из Словакии со счетом 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) на международном турнире Dzurilla cup в Пьештянах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее неудачно для подопечных Евгения <span class=error>Есаулова</span> сложился второй период прошедшей встречи когда они трижды пропустили шайбу в свои ворота. Увеличить
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Наиболее неудачно для подопечных Евгения Есаулова сложился второй период прошедшей встречи, когда они трижды пропустили шайбу в свои ворота. Лучшим игроком в составе белорусов был признан Давид Назарян из минской «Юности». 10 февраля белорусские хоккеисты встретятся с командой Германии. Начало игры в 15.30.

Участие в международном турнире Dzurilla cup является важным этапом подготовки юниорской сборной Беларуси до 18 лет к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет в Словакии 13—23 апреля. Белорусская команда на предварительном этапе чемпионата выступит в группе В вместе со сборными Швеции, США, России и Чехии.

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