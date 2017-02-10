Белорусские юниоры крупно уступили хоккеистам Словакии на международном турнире
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею до 18 лет потерпела крупное поражение от сверстников из Словакии со счетом 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) на международном турнире Dzurilla cup в Пьештянах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Наиболее неудачно для подопечных Евгения Есаулова сложился второй период прошедшей встречи, когда они трижды пропустили шайбу в свои ворота. Лучшим игроком в составе белорусов был признан Давид Назарян из минской «Юности». 10 февраля белорусские хоккеисты встретятся с командой Германии. Начало игры в 15.30.
Участие в международном турнире Dzurilla cup является важным этапом подготовки юниорской сборной Беларуси до 18 лет к чемпионату мира в
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