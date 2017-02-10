Белорусские юниоры крупно уступили хоккеистам Словакии на международном турнире

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Наиболее неудачно для подопечных Евгения Есаулова сложился второй период прошедшей встречи, когда они трижды пропустили шайбу в свои ворота. Лучшим игроком в составе белорусов был признан Давид Назарян из минской «Юности». 10 февраля белорусские хоккеисты встретятся с командой Германии. Начало игры в 15.30.