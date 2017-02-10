Каждому Капризову нужен свой Гусев

Увы, хоккейного праздника в Санкт-Петербурге в исполнении молодой ватаги Олега Знарка мы не увидели. На льду обе команды выглядели скучно и предсказуемо. Однако натужная победа на зубах, с решающей шайбой за полторы минуты до конца третьего периода, спасла день — концовка игры вышла сверхэмоциональной.

И это здорово, особенно для нынешнего варианта сборной с кучей дебютантов. Ждать, что они с места станут рвать на части даже серенький состав финнов, было бы глупо. Большого разрыва в индивидуальном мастерстве между игроками двух команд нет. Роскошное выступление на Кубке Карьяла в ноябре, когда россияне еще более молодым составом, чем сейчас, выиграли три матча из трех и разгромили тогда сильных хозяев, невольно завысило ожидания. Но такие результаты, как бы нам этого ни хотелось, еще не стали привычным явлением. И вряд ли станут в ближайшем будущем.

Сам Евротур нужен в первую очередь для обкатки молодежи, чем Олег Знарок успешно и занимается. Однако в стремлении дать международный опыт как можно большему количеству игроков тренеры, похоже, немного увлеклись. На мой вкус, в этой команде не хватает двух-трех более опытных ребят. И совсем не обязательно это должны быть седовласые ветераны, которым уже за 30. Тех же Никиты Гусева, одного из ведущих игроков лидера сезона СКА, и проведшего три сезона в НХЛ нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина оказалось достаточно на финском этапе — сборная смотрелась солидно, мощно и ярко. Сейчас же все было иначе.

Казанский форвард Владимир Ткачев выходил в первом звене, хотя в Москве на Кубке Первого канала был лишь третьим центром. Очевидно, что свободных мест в двух ударных тройках на чемпионат мира уже нет, даже если не брать в расчет возможное усиление из НХЛ. Зато в остальные звенья выбор огромный, и, кажется, в КХЛ осталось еще как минимум полтора десятка кандидатов на роль таскателей рояля.

Герою молодежного чемпионата Кириллу Капризову оказали большое доверие, и он в первой тройке был заметен, выглядел активно и упустил пару возможностей забить. Особенно обидно за неиспользованный выход «один в ноль», ведь в ответной атаке финны сравняли счет. В целом же нападающий «Салавата» понравился, хотя было заметно, что вот ему-то опытный и мастеровитый партнер в тройке (тот же Гусев) в первом матче за сборной был бы очень кстати. Да и другие дебютанты не потерялись, по крайней мере никто из них не провалился. воспитанник петербургского хоккея Алексей Кручинин, выступающий за «Трактор», даже забросил шайбу.

С точки зрения ротации кадров у сборной России все хорошо как никогда, а вот экспериментов чисто в игровом плане в последние годы было немного. Лучше всего россиянам удается бежать в контратаки, и к этому за время работы Знарка в сборной успели привыкнуть очень многие. В том числе и тренеры других сборных.

Для того чтобы их удивить, необходимы какие-то изменения. Не сказать, что тренерский штаб набит консерваторами и ретроградами. Точно известно, что центральным нападающим и защитникам не запрещают подключаться. Более того, это даже приветствуется. Перед турниром довелось пообщаться с несколькими игроками сборной России — в один голос они уверяют, что такой свободы действий в клубах им не позволяют и близко.

Но в национальной команде эффект от столь прогрессивного подхода пока не слишком заметен. В позиционном нападении финны проводили больше времени и смотрелись опаснее. Правда, победный гол Голышева стал следствием давления всей пятерки именно в чужой зоне. И это может стать хорошим знаком. Гораздо более интересным, чем просто три очка и лидерство в розыгрыше Евротура.

Михаил ЗИСЛИС.