Каждому Капризову нужен свой Гусев
Корреспондент «СЭ» подводит итоги первого матча команды Олега Знарка на третьем этапе Евротура.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Увы, хоккейного праздника в
И это здорово, особенно для нынешнего варианта сборной с кучей дебютантов. Ждать, что они с места станут рвать на части даже серенький состав финнов, было бы глупо. Большого разрыва в индивидуальном мастерстве между игроками двух команд нет. Роскошное выступление на Кубке Карьяла в ноябре, когда россияне еще более молодым составом, чем сейчас, выиграли три матча из трех и разгромили тогда сильных хозяев, невольно завысило ожидания. Но такие результаты, как бы нам этого ни хотелось, еще не стали привычным явлением. И вряд ли станут в ближайшем будущем.
Сам Евротур нужен в первую очередь для обкатки молодежи, чем Олег Знарок успешно и занимается. Однако в стремлении дать международный опыт как можно большему количеству игроков тренеры, похоже, немного увлеклись. На мой вкус, в этой команде не хватает
Казанский форвард Владимир Ткачев выходил в первом звене, хотя в Москве на Кубке Первого канала был лишь третьим центром. Очевидно, что свободных мест в двух ударных тройках на чемпионат мира уже нет, даже если не брать в расчет возможное усиление из НХЛ. Зато в остальные звенья выбор огромный, и, кажется, в КХЛ осталось еще как минимум полтора десятка кандидатов на роль таскателей рояля.
Герою молодежного чемпионата Кириллу Капризову оказали большое доверие, и он в первой тройке был заметен, выглядел активно и упустил пару возможностей забить. Особенно обидно за неиспользованный выход «один в ноль», ведь в ответной атаке финны сравняли счет. В целом же нападающий «Салавата» понравился, хотя было заметно, что вот
С точки зрения ротации кадров у сборной России все хорошо как никогда, а вот экспериментов чисто в игровом плане в последние годы было немного. Лучше всего россиянам удается бежать в контратаки, и к этому за время работы Знарка в сборной успели привыкнуть очень многие. В том числе и тренеры других сборных.
Для того чтобы их удивить, необходимы
Но в национальной команде эффект от столь прогрессивного подхода пока не слишком заметен. В позиционном нападении финны проводили больше времени и смотрелись опаснее. Правда, победный гол Голышева стал следствием давления всей пятерки именно в чужой зоне. И это может стать хорошим знаком. Гораздо более интересным, чем просто три очка и лидерство в розыгрыше Евротура.
Михаил ЗИСЛИС.
|9.02.2017 19:30
|Зрители 6778
|основной раунд: Шведские игры
|СК "Юбилейный"
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен 58:39
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:52
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев (В. Ткачев)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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