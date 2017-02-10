Владимир Ткачев: Мы стараемся играть в самый лучший хоккей

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Сборная России по хоккею проводит матчи третьего этапа Еврохоккейтура, участвуя в Шведских хоккейных играх. Одним из лидеров обновленного коллектива под руководством Олега Знарка стал нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев. Бронзовый призер молодежного ЧМ-2013 в нынешнем сезоне стабильно набирает очки в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сейчас на его счету 29 баллов (15 голов + 14 передач). В сборную Ткачев вызывается уже на третий этап Еврохоккейтура и имеет возможность попасть на чемпионат мира. В интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину форвард рассказал об атмосфере в национальной команде и шансах «Ак Барса» на успех в плей-офф КХЛ.

— Последние новости о переговорах Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея с НХЛ позволяют предполагать, что в Пхенчхан могут поехать только представители КХЛ?

— Это вопрос, на который я стараюсь не обращать внимания. Всему свое время. Сегодня я думаю только о матчах сборной на Шведских играх, настраиваюсь на них должным образом. Мы хотим одержать итоговую победу в Еврохоккейтуре и стараемся играть на пределе своих возможностей в каждом матче. А что будет потом — время покажет.

— Вы дебютировали в сборной России на Кубке Карьялы в ноябре. Не ощущаете себя ветераном на фоне восьми новичков, для которых матчи Шведских хоккейных игр — первые в сборной?

— Мне кажется, мой опыт не играет никакой роли. Все приезжают в сборную за результатом. Я не в том возрасте, чтобы ощущать себя старожилом. В 23 года это было бы забавно. К тому же я бы не стал придавать большого значения тому, что у нас столько новичков. Даже с учетом столь широкой ротации, которая происходит в сборной во время нынешнего Еврохоккейтура, незнакомых лиц в расположении команды я не встретил.

— С кем-то уже подружились?

— В сборной у меня очень много знакомых ребят из «Сибири» и московского «Динамо». Мы все друг друга давно знаем, поэтому нам легко найти общий язык. Больше всего общаемся с Кириллом Капризовым и Толей Голышевым, поскольку играем в одном звене.

— Что нового для себя вы увидели в хоккее за три вызова в сборную?

— Ничего нового нет. Стараемся выполнять требования, предъявляемые со стороны тренерского штаба. Скорости другие, нужно гораздо быстрее принимать решение на льду. Даже на тренировках в сборной приходится действовать на максимальных скоростях.

— После возвращения из сборной вам предстоит провести очную встречу с клубом Капризова. В случае победы «Ак Барс» может оставить «Салавата Юлаева» без плей-офф. Обсуждали этот вопрос?

— О пощаде Кирилл меня не молил. Сейчас мы обсуждаем только дела сборной. А потом будет просто хорошая игра, битва сильных команд, «зеленое дерби». У них свои задачи, у нас свои.

— Есть желание взять реванш за поражение от «Салавата» в прошлогодней серии первого раунда плей-офф?

— Можно говорить об этом сколько угодно. Мы должны сконцентрироваться на своей игре. Это ключевое. А мыслей о том, что нам нужно не пропустить Уфу в плей-офф, нет.

— «Ак Барс уже точно не будет не выше, не ниже третьего места на Востоке КХЛ. Что будут представлять для команды не имеющие турнирного значения оставшиеся три матча регулярного чемпионата?

— На них мы будем готовиться к плей-офф. Дальше такой возможности не будет — пойдут матчи «без права на ошибку». Два разгрома от «Нефтехимика» (2:8) и «Лады» (0:4) показали, что у нас есть проблемы, которые надо устранять. Этим мы и займемся в последнюю неделю «регулярки».

— Среди потенциальных претендентов на попадание в сборную на Кубок Карьялы многими назывался ваш тезка Владимир Ткачев из «Адмирала». Вашим партнерам по команде приходится обращаться к вам по имени и отчеству во время матчей с владивостокской командой?

— Все уже привыкли к этому (смеется). Все-таки мы не первый сезон играем в одной лиге. Тем более на одном льду пока только по два матча в год оказываемся. Другие хоккеисты и судьи как-то справляются в этих условиях. Может, сложнее будет, когда в сборную начнут вызывать нас обоих.

— В ходе этого сезона многие отмечали, что «Ак Барс» изменил стиль игры по сравнению с предыдущими сезонами под руководством Зинетулы Билялетдинова. Тренировочный процесс команды стал другим?

— В целом всё осталось как прежде. Зинетула Хайдарович всегда придерживается четкой концепции, и мы должны следовать его требованиям. При этом не возбраняется и индивидуальная работа над собой, чем я и занимаюсь после тренировок. Говорить о том, как мы поменялись, можно будет только весной, когда мы увидим наши результаты в плей-офф. Мы долго к этому шли и сейчас стараемся играть в самый лучший хоккей. У нас все четыре линии примерно одного уровня, каждый может заменить каждого и взять лидерство на себя. Надеюсь, это поможет нам в Кубке Гагарина.

— После прошлого сезона в штабе «Ак Барса» произошли серьезные изменения: ушли многолетние помощники Билялетдинова Валерий Белов и Андрей Соколов. Как это сказалось на команде?