Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28723728/
10 февраля 2017, 0:35 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России уступили шведам в матче Турнира пяти наций

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской (игроки не старше 18 лет) сборной России уступили сверстникам из Швеции в матче товарищеского Турнира пяти наций, который проходит в шведском Сундсвалле.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев льда. У россиян единственную шайбу забросил Павел Шэн (16-я минута).

Следующий матч на турнире россияне проведут с командой Финляндии 10 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами