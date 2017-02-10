Хоккеисты юниорской сборной России уступили шведам в матче Турнира пяти наций
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской (игроки не старше 18 лет) сборной России уступили сверстникам из Швеции в матче товарищеского Турнира пяти наций, который проходит в шведском Сундсвалле.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев льда. У россиян единственную шайбу забросил Павел Шэн (16-я минута).
Следующий матч на турнире россияне проведут с командой Финляндии 10 февраля.
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