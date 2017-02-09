Сборная Украины по хоккею выиграла первый матч EuroChallenge у Италии в овертайме

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Игра завершилась со счетом 4:3.

Команды провели очень результативный первый период, где было заброшено пять голов. Павел Таран открыл счет на 8-й минуте, после чего Шамиль Рамазанов удвоил преимущество украинцев на 14-й минуте. Впрочем, за оставшиеся 6 минут итальнцы не только сравняли счет, но и вышли вперед — 3:2.

В середине второго периода, на 32-й минуте, Никита Буценко сравнял счет.

Третий период оказался безрезультатным. А в овертайме, на 65-й минуте, Дмитрий Игнатенко с подачи Александра Побдоносцева забил решающий гол — 4:3.

В пятницу наша команда проведет матч с хозяевами турнира сборной Польши, а в субботу — с командой Словении.