Хоккеисты сборной Швеции переиграли чехов в матче домашнего этапа Евротура

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Встреча, прошедшая в четверг в Гетеборге, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Карл Клингберг (15-я и 53-я минуты), также отличились Деннис Эверберг (5-я), Юэль Эрикссон (10-я) и Калле Розен (60-я). У чехов дублем отметился форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (36-я, 58-я).

Шведы в следующем матче турнира 11 февраля сыграют со сборной России, а чехи в этот же день встретятся с командой Финляндии.