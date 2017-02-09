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9 февраля 2017, 23:45 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Швеции переиграли чехов в матче домашнего этапа Евротура

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Швеции переиграли команду Чехии в матче третьего, домашнего этапа Евротура — Шведских игр.

Хоккеисты сборной Швеции переиграли команду Чехии в матче третьего домашнего этапа <span class=error>Евротура</span> — Шведских игр. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Гетеборге, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Карл Клингберг (15-я и 53-я минуты), также отличились Деннис Эверберг (5-я), Юэль Эрикссон (10-я) и Калле Розен (60-я). У чехов дублем отметился форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (36-я, 58-я).

Шведы в следующем матче турнира 11 февраля сыграют со сборной России, а чехи в этот же день встретятся с командой Финляндии.

9.02.2017 21:15 Зрители 6152 основной раунд: Шведские игры Scandinavium
Чехия 2:5 Швеция
(0:3, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
Йозеф Яндач Рикард Гренборг
Вратари
Якуб Коварж 20:00 (П. Францоуз 20:00-59:10) Виктор Фаст
1-й период
Деннис Эверберг (Ю. Эрикссон Эк, К. Клингберг) 04:54
05:35
Юэль Эрикссон Эк (К. Клингберг) 09:17
14:02 Петр Елинек
Карл Клингберг (П. Закриссон, Э. Юханссон) 14:21
Филип Хольм 14:50
17:28 Лукаш Клок
18:28
2-й период
Андреас Турессон 22:03
22:50
25:04 Ян Коварж
3-й период
Карл Клингберг 52:09
Александр Юханссон 56:00
57:40 Ян Коварж (Л. Радил, Т. Кундратек)
Калле Росен (К. Клингберг) п.в. 59:59
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная Чехии
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