Хоккеисты сборной Швеции переиграли чехов в матче домашнего этапа Евротура
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной Швеции переиграли команду Чехии в матче третьего, домашнего этапа Евротура — Шведских игр.
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Встреча, прошедшая в четверг в Гетеборге, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Карл Клингберг (15-я и 53-я минуты), также отличились Деннис Эверберг (5-я), Юэль Эрикссон (10-я) и Калле Розен (60-я). У чехов дублем отметился форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж (36-я, 58-я).
Шведы в следующем матче турнира 11 февраля сыграют со сборной России, а чехи в этот же день встретятся с командой Финляндии.
|9.02.2017 21:15
|Зрители 6152
|основной раунд: Шведские игры
|Scandinavium
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Рикард Гренборг
Вратари
|Якуб Коварж 20:00 (П. Францоуз 20:00-59:10)
|Виктор Фаст
|1-й период
|Деннис Эверберг (Ю. Эрикссон Эк, К. Клингберг)
|04:54
|05:35
|Юэль Эрикссон Эк (К. Клингберг)
|09:17
|14:02
|Петр Елинек
|Карл Клингберг (П. Закриссон, Э. Юханссон)
|14:21
|Филип Хольм
|14:50
|17:28
|Лукаш Клок
|18:28
|2-й период
|Андреас Турессон
|22:03
|22:50
|25:04
|Ян Коварж
|3-й период
|Карл Клингберг
|52:09
|Александр Юханссон
|56:00
|57:40
|Ян Коварж (Л. Радил, Т. Кундратек)
|Калле Росен (К. Клингберг)
|п.в.
|59:59
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Ласси Хейккинен (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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