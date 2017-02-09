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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28723488/
9 февраля 2017, 23:33 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Шестеркину — 6,5 за матч с Финляндией

«СЭ» оценивает действия хоккеистов сборной России в матче с финнами.

СЭ оценивает действия хоккеистов сборной России в матче с финнами. Увеличить
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ВРАТАРЬ

Игорь ШЕСТЕРКИН — 6,5.

Поначалу прохлаждавшийся без работы голкипер выдал на петербургском льду несколько отличных сэйвов до второго перерыва. В эпизоде с пропущенной шайбой не успел сомкнуть щитки после броска в упор. Удержал победу в концовке и в целом провел неплохой матч.

ЗАЩИТНИКИ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Илья ЛЮБУШКИН — 5,5.

Первая пара хорошо поддерживала атакующие действия партнеров из атакующей тройки. Береглазов снабжал их неплохим первым пасом. В своей зоне выглядели надежно за исключением ошибки во втором периоде. Не успели на «слабый» борт, когда финны поразили ворота Шестеркина.

Дамир МУСИН — Альберт ЯРУЛЛИН — 5,5.

Сыгравшие в ВХЛ в понедельник защитники смотрелись активно с первых минут. В большинстве выходил Яруллин, но его единственный бросок заблокировал Коскинен. Мусин надежно страховал партнера на синей линии.

Владислав ГАВРИКОВ — Захар АРЗАМАСЦЕВ — 5,5.

В середине встречи тренер защитников Игорь Никитин призывал Арзамасцева играть без «улиток», не сбавляя темп атак. В остальном защитник «Салавата» сыграл аккуратно, как и его напарник из Ярославля.

Егор РЫКОВ — Максим ОСИПОВ — 5,5.

После необширной практики на льду за СКА дебютанту сборной Рыкову потребовалось время, чтобы освоиться на площадке. В итоге 19-летний защитник ловил на себя броски и отдал голевую передачу. Осипов прилично смотрелся даже под финским прессингом, но порой запаздывал с решениями.

НАПАДАЮЩИЕ

Анатолий ГОЛЫШЕВ — Владимир ТКАЧЕВ — Кирилл КАПРИЗОВ — 6,5.

Перед матчем Голышев отметил, что его окрыляет доверие тренера. В игре крайний «Автомобилиста» своим старанием заряжал всю тройку, выходившую в большинстве, но с безуспешным исходом. В третьем отрезке он прибавлял с каждой сменой. Неуступчивость в единоборствах и голевое чутье привели к победному голу после наброса Ткачева. Активные действия Капризова еще найдут отражение в следующих встречах шведского этапа Евротура.

Сергей ШУМАКОВ — Максим ШАЛУНОВ — Степан САННИКОВ — 5,5.

Сибирская тройка выступила не слишком ярко, но достойно. Шалунов не реализовал шанс в меньшинстве на исходе первого периода. Активизировались в третьей двадцатиминутке, в которой Шумаков заставил соперника сфолить. Капитан Санников запомнился лишь мимолетным выстрелом в середине встречи.

Алексей КРУЧИНИН — Андрей СВЕТЛАКОВ — Максим МАМИН — 5,5.

Дебютанты Кручинин и Мамин вошли в игру закрепощено, но вкатились по ходу. Интереснее смотрелся Светлаков — поучаствовал в сутолоках с хоккеистами Суоми, а в конце второго периода организовал момент для Кручинина. Челябинец точно выстрелил из-под защитника, забросив первую шайбу за сборную.

Артем ФЕДОРОВ — Николай ПРОХОРКИН — Константин ОКУЛОВ (Максим КАРПОВ) — 6,0.

Самое активное трио команды Знарка нечасто играло «в сдерживание» и с первых минут принялось давить на оборону соперника. Отлично «форчекали» во втором отрезке, в котором.

Прохоркин заработал удаление финна. После паузы Федоров аналогично поддержал начинание партнера. В третьем на льду появлялся и Максим Карпов, отметившийся броском на исходе встречи.

9.02.2017 19:30 Зрители 6778 основной раунд: Шведские игры СК "Юбилейный"
Россия 2:1 Финляндия
(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин Микко Коскинен 58:39
1-й период
Мика Койвисто 00:27
17:02 Алексей Береглазов
2-й период
21:28 Альберт Яруллин
Антти Суомела 21:52
Мика Койвисто 32:53
35:08 Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
3-й период
Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто) 40:37
Антти Эркинюнтти 47:41
51:54 Андрей Светлаков
51:54 Андрей Светлаков
Томи Саллинен 51:54
Томи Саллинен 51:54
58:34 Анатолий Голышев (В. Ткачев)
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Годек (Чехия)
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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