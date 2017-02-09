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ВРАТАРЬ

Игорь ШЕСТЕРКИН — 6,5.

Поначалу прохлаждавшийся без работы голкипер выдал на петербургском льду несколько отличных сэйвов до второго перерыва. В эпизоде с пропущенной шайбой не успел сомкнуть щитки после броска в упор. Удержал победу в концовке и в целом провел неплохой матч.

ЗАЩИТНИКИ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Илья ЛЮБУШКИН — 5,5.

Первая пара хорошо поддерживала атакующие действия партнеров из атакующей тройки. Береглазов снабжал их неплохим первым пасом. В своей зоне выглядели надежно за исключением ошибки во втором периоде. Не успели на «слабый» борт, когда финны поразили ворота Шестеркина.

Дамир МУСИН — Альберт ЯРУЛЛИН — 5,5.

Сыгравшие в ВХЛ в понедельник защитники смотрелись активно с первых минут. В большинстве выходил Яруллин, но его единственный бросок заблокировал Коскинен. Мусин надежно страховал партнера на синей линии.

Владислав ГАВРИКОВ — Захар АРЗАМАСЦЕВ — 5,5.

В середине встречи тренер защитников Игорь Никитин призывал Арзамасцева играть без «улиток», не сбавляя темп атак. В остальном защитник «Салавата» сыграл аккуратно, как и его напарник из Ярославля.

Егор РЫКОВ — Максим ОСИПОВ — 5,5.

После необширной практики на льду за СКА дебютанту сборной Рыкову потребовалось время, чтобы освоиться на площадке. В итоге 19-летний защитник ловил на себя броски и отдал голевую передачу. Осипов прилично смотрелся даже под финским прессингом, но порой запаздывал с решениями.

НАПАДАЮЩИЕ

Анатолий ГОЛЫШЕВ — Владимир ТКАЧЕВ — Кирилл КАПРИЗОВ — 6,5.

Перед матчем Голышев отметил, что его окрыляет доверие тренера. В игре крайний «Автомобилиста» своим старанием заряжал всю тройку, выходившую в большинстве, но с безуспешным исходом. В третьем отрезке он прибавлял с каждой сменой. Неуступчивость в единоборствах и голевое чутье привели к победному голу после наброса Ткачева. Активные действия Капризова еще найдут отражение в следующих встречах шведского этапа Евротура.

Сергей ШУМАКОВ — Максим ШАЛУНОВ — Степан САННИКОВ — 5,5.

Сибирская тройка выступила не слишком ярко, но достойно. Шалунов не реализовал шанс в меньшинстве на исходе первого периода. Активизировались в третьей двадцатиминутке, в которой Шумаков заставил соперника сфолить. Капитан Санников запомнился лишь мимолетным выстрелом в середине встречи.

Алексей КРУЧИНИН — Андрей СВЕТЛАКОВ — Максим МАМИН — 5,5.

Дебютанты Кручинин и Мамин вошли в игру закрепощено, но вкатились по ходу. Интереснее смотрелся Светлаков — поучаствовал в сутолоках с хоккеистами Суоми, а в конце второго периода организовал момент для Кручинина. Челябинец точно выстрелил из-под защитника, забросив первую шайбу за сборную.

Артем ФЕДОРОВ — Николай ПРОХОРКИН — Константин ОКУЛОВ (Максим КАРПОВ) — 6,0.

Самое активное трио команды Знарка нечасто играло «в сдерживание» и с первых минут принялось давить на оборону соперника. Отлично «форчекали» во втором отрезке, в котором.

Прохоркин заработал удаление финна. После паузы Федоров аналогично поддержал начинание партнера. В третьем на льду появлялся и Максим Карпов, отметившийся броском на исходе встречи.