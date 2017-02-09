Шестеркину — 6,5 за матч с Финляндией
«СЭ» оценивает действия хоккеистов сборной России в матче с финнами.
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ВРАТАРЬ
Игорь ШЕСТЕРКИН — 6,5.
Поначалу прохлаждавшийся без работы голкипер выдал на петербургском льду несколько отличных сэйвов до второго перерыва. В эпизоде с пропущенной шайбой не успел сомкнуть щитки после броска в упор. Удержал победу в концовке и в целом провел неплохой матч.
ЗАЩИТНИКИ
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Илья ЛЮБУШКИН — 5,5.
Первая пара хорошо поддерживала атакующие действия партнеров из атакующей тройки. Береглазов снабжал их неплохим первым пасом. В своей зоне выглядели надежно за исключением ошибки во втором периоде. Не успели на «слабый» борт, когда финны поразили ворота Шестеркина.
Дамир МУСИН — Альберт ЯРУЛЛИН — 5,5.
Сыгравшие в ВХЛ в понедельник защитники смотрелись активно с первых минут. В большинстве выходил Яруллин, но его единственный бросок заблокировал Коскинен. Мусин надежно страховал партнера на синей линии.
Владислав ГАВРИКОВ — Захар АРЗАМАСЦЕВ — 5,5.
В середине встречи тренер защитников Игорь Никитин призывал Арзамасцева играть без «улиток», не сбавляя темп атак. В остальном защитник «Салавата» сыграл аккуратно, как и его напарник из Ярославля.
Егор РЫКОВ — Максим ОСИПОВ — 5,5.
После необширной практики на льду за СКА дебютанту сборной Рыкову потребовалось время, чтобы освоиться на площадке. В итоге 19-летний защитник ловил на себя броски и отдал голевую передачу. Осипов прилично смотрелся даже под финским прессингом, но порой запаздывал с решениями.
НАПАДАЮЩИЕ
Анатолий ГОЛЫШЕВ — Владимир ТКАЧЕВ — Кирилл КАПРИЗОВ — 6,5.
Перед матчем Голышев отметил, что его окрыляет доверие тренера. В игре крайний «Автомобилиста» своим старанием заряжал всю тройку, выходившую в большинстве, но с безуспешным исходом. В третьем отрезке он прибавлял с каждой сменой. Неуступчивость в единоборствах и голевое чутье привели к победному голу после наброса Ткачева. Активные действия Капризова еще найдут отражение в следующих встречах шведского этапа Евротура.
Сергей ШУМАКОВ — Максим ШАЛУНОВ — Степан САННИКОВ — 5,5.
Сибирская тройка выступила не слишком ярко, но достойно. Шалунов не реализовал шанс в меньшинстве на исходе первого периода. Активизировались в третьей двадцатиминутке, в которой Шумаков заставил соперника сфолить. Капитан Санников запомнился лишь мимолетным выстрелом в середине встречи.
Алексей КРУЧИНИН — Андрей СВЕТЛАКОВ — Максим МАМИН — 5,5.
Дебютанты Кручинин и Мамин вошли в игру закрепощено, но вкатились по ходу. Интереснее смотрелся Светлаков — поучаствовал в сутолоках с хоккеистами Суоми, а в конце второго периода организовал момент для Кручинина. Челябинец точно выстрелил
Артем ФЕДОРОВ — Николай ПРОХОРКИН — Константин ОКУЛОВ (Максим КАРПОВ) — 6,0.
Самое активное трио команды Знарка нечасто играло «в сдерживание» и с первых минут принялось давить на оборону соперника. Отлично «форчекали» во втором отрезке, в котором.
Прохоркин заработал удаление финна. После паузы Федоров аналогично поддержал начинание партнера. В третьем на льду появлялся и Максим Карпов, отметившийся броском на исходе встречи.
|9.02.2017 19:30
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|основной раунд: Шведские игры
|СК "Юбилейный"
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен 58:39
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:52
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев (В. Ткачев)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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