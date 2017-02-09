Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезни

Россияне в четверг выиграли у команды Финляндии со счетом 2:1. Игрок магнитогорского «Металлурга» Антипин не принимал участия в матче.

«Антипин пока больной, посмотрим, что врачи скажут. Может быть, отправим его домой», — сказал Знарок.

По словам тренера, в команде нет возможностей для изменений в звеньях. «У нас кроме одного нападающего Карпова, который появился в третьем периоде, больше нет игроков. Посмотрим, что дальше будет», — отметил он.

Следующий матч россияне в рамках Шведских хоккейных игр проведут с хозяевами соревнований в Гетеборге 11 февраля.