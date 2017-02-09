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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28723307/
9 февраля 2017, 22:57 | Хоккей: Европа | ТАСС

Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной России по хоккею Виктор Антипин может до окончания третьего этапа Евротура покинуть расположение команды по причине болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Россияне в четверг выиграли у команды Финляндии со счетом 2:1. Игрок магнитогорского «Металлурга» Антипин не принимал участия в матче.

«Антипин пока больной, посмотрим, что врачи скажут. Может быть, отправим его домой», — сказал Знарок.

По словам тренера, в команде нет возможностей для изменений в звеньях. «У нас кроме одного нападающего Карпова, который появился в третьем периоде, больше нет игроков. Посмотрим, что дальше будет», — отметил он.

Следующий матч россияне в рамках Шведских хоккейных игр проведут с хозяевами соревнований в Гетеборге 11 февраля.

9.02.2017 19:30 Зрители 6778 основной раунд: Шведские игры СК "Юбилейный"
Россия 2:1 Финляндия
(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин Микко Коскинен 58:39
1-й период
Мика Койвисто 00:27
17:02 Алексей Береглазов
2-й период
21:28 Альберт Яруллин
Антти Суомела 21:52
Мика Койвисто 32:53
35:08 Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
3-й период
Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто) 40:37
Антти Эркинюнтти 47:41
51:54 Андрей Светлаков
51:54 Андрей Светлаков
Томи Саллинен 51:54
Томи Саллинен 51:54
58:34 Анатолий Голышев (В. Ткачев)
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Годек (Чехия)
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Финляндии
Новости Матчи Состав Статистика
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