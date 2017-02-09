Толя-Гол отменил овертайм. Россия обыграла Финляндию
В вынесенном матче Шведских хоккейных игр, который прошел в «Юбилейном», сборная России победила финнов благодаря шайбе Анатолия Голышева на последних секундах игры.
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ИМПЕРСКИЙ МАРШ НА ПЕТРОГРАДКЕ
В половину седьмого вечера привычный шум улицы на Большом проспекте Петроградской стороны разорвал
За сутки до начала матча Роман Ротенберг пообещал, что на матче сборной в «Юбилейном» соберется аншлаг. Честно говоря, в это не особо верилось. В Петербурге действительно очень любят хоккей, но одно дело заполнить Ледовый на игре СКА или забить трибуны до отказа на сентябрьском «пробнике» Кубка мира с Бобровским и Овечкиным. Совсем другое — прийти на вынесенный матч Шведских игр, где на лед в составе сборной выходят далеко не самые раскрученные хоккеисты. Тем не менее, петербургская публика не подвела первого
ДУЭЛЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВРАТАРЕЙ
Стоило диктору объявить первую фамилию из финского состава, как трибуны разразились аплодисментами. Оно и не мудрено — в воротах команды Суоми сыграл Микко Коскинен. Правда российскому голкиперу удалось сорвать еще более мощные овации. И снова предсказуемо — пост номер один в сборной занял Игорь Шестеркин. Так они и соревновались весь матч. На сэйв Коскинена после дальнего выстрела Яруллина россиянин ответил сумасшедшей реакцией на бросок с метра. В конце первого периода у сибиряков Шалунова и Санникова был шанс огорчить финского голкипера. Эта парочка в меньшинстве убежала к воротам Коскинена, но Шалунов не пожелал делиться шайбой с одноклубником, находившемся на чистом льду, замешкался и даже бросить толком не успел. На первый перерыв оба вратаря СКА ушли сухими.
Кажется, каждый третий петербургский папа посчитал своим долгом сводить ребенка на хоккей. Один из юных поклонников сборной, расположившийся над ложей прессы, внес нотку свежести в традиционный хоккейный клич: «Сайбу-сайбу!».
Пока взрослые болельщики в перерыве толкались в очереди за бутербродами и пивом, детишки устроили настоящий штурм незатейливого аттракциона — нужно было клюшкой провести шайбу по своеобразной змейке на пластиковом льду. Успешнее всех с эти справлялись детишки в свитерах петербургского «Динамо». Они так плотно оккупировали игровую зону, что, кажется, забыли вернуться на трибуны во втором периоде.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУЧИНИНА
На самом деле Алексей Кручинин родился в карельской Костомукше, но в Петербурге нападающего «Трактора» держат за своего. И не зря — форвард лет с четырнадцати занимался в школе местного «Спартака», вступал за «СКА-1946» и ХК ВМФ, а потом дорос и до дебюта в большом СКА. В общем, понятно почему нападающий играет в «Тракторе» под 78 «питерским» номером. В сборной он сделал ставку на то же число и не прогадал — в середине второго периода именно Кручинин шикарным броском от точки вбрасывания
У него, кстати, на трибунах нашлись персональные болельщики. При каждом появлении защитника на льду они начинали активно размахивать плакатом-просьбой: «Егор, подари клюшку».
ШЕСТЕРКИН ВДОХНОВИЛ НА ШТУРМ
Третий период начался с неприятного. Капризов убежал один на один с Коскиненом, но вместо дебютного гола героя МЧМ-2017 за взрослую сборную мы получили сэйв финского вратаря и молниеносную ответку от Палолы. Финн убежал от казанской пары Мусин — Яруллин и сравнял счет.
Россияне побежали забивать второй и едва не нарвались на еще одну контратаку от форварда с затейливой фамилией Эркинюнтти. Шестеркин выступил в стиле Коскинена — спас свои ворота и вдохновил партнеров на подвиги у чужих. Последний штурм россиян завершился красивейшим броском Голышева в верхнюю «девятку». В дуэли двух вратарей СКА удачливее оказался Шестеркин.
Сергей ЯРЕМЕНКО из
|9.02.2017 19:30
|Зрители 6778
|основной раунд: Шведские игры
|СК "Юбилейный"
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен 58:39
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:52
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев (В. Ткачев)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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