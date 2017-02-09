Толя-Гол отменил овертайм. Россия обыграла Финляндию

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ИМПЕРСКИЙ МАРШ НА ПЕТРОГРАДКЕ

В половину седьмого вечера привычный шум улицы на Большом проспекте Петроградской стороны разорвал какой-то новомодный ремикс «Имперского марша» из «Звездных войн». Мощная музыка неслась над встрявшими в пробку автомобилями и заставляла вертеть головой в поисках источника звука. Источник нашелся быстро — дышащий на ладан «Опель» красноватого цвета с российским флагом, торчащим из-за одного из боковых стекол. Эта красная машина ехала на хоккей, выжимая все возможное из своих колонок.

За сутки до начала матча Роман Ротенберг пообещал, что на матче сборной в «Юбилейном» соберется аншлаг. Честно говоря, в это не особо верилось. В Петербурге действительно очень любят хоккей, но одно дело заполнить Ледовый на игре СКА или забить трибуны до отказа на сентябрьском «пробнике» Кубка мира с Бобровским и Овечкиным. Совсем другое — прийти на вынесенный матч Шведских игр, где на лед в составе сборной выходят далеко не самые раскрученные хоккеисты. Тем не менее, петербургская публика не подвела первого вице-президента ФХР — в «Юбилейном» действительно состоялся аншлаг.

ДУЭЛЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВРАТАРЕЙ

Стоило диктору объявить первую фамилию из финского состава, как трибуны разразились аплодисментами. Оно и не мудрено — в воротах команды Суоми сыграл Микко Коскинен. Правда российскому голкиперу удалось сорвать еще более мощные овации. И снова предсказуемо — пост номер один в сборной занял Игорь Шестеркин. Так они и соревновались весь матч. На сэйв Коскинена после дальнего выстрела Яруллина россиянин ответил сумасшедшей реакцией на бросок с метра. В конце первого периода у сибиряков Шалунова и Санникова был шанс огорчить финского голкипера. Эта парочка в меньшинстве убежала к воротам Коскинена, но Шалунов не пожелал делиться шайбой с одноклубником, находившемся на чистом льду, замешкался и даже бросить толком не успел. На первый перерыв оба вратаря СКА ушли сухими.

САЙБУ-САЙБУ!

Кажется, каждый третий петербургский папа посчитал своим долгом сводить ребенка на хоккей. Один из юных поклонников сборной, расположившийся над ложей прессы, внес нотку свежести в традиционный хоккейный клич: «Сайбу-сайбу!».

Пока взрослые болельщики в перерыве толкались в очереди за бутербродами и пивом, детишки устроили настоящий штурм незатейливого аттракциона — нужно было клюшкой провести шайбу по своеобразной змейке на пластиковом льду. Успешнее всех с эти справлялись детишки в свитерах петербургского «Динамо». Они так плотно оккупировали игровую зону, что, кажется, забыли вернуться на трибуны во втором периоде.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУЧИНИНА

На самом деле Алексей Кручинин родился в карельской Костомукше, но в Петербурге нападающего «Трактора» держат за своего. И не зря — форвард лет с четырнадцати занимался в школе местного «Спартака», вступал за «СКА-1946» и ХК ВМФ, а потом дорос и до дебюта в большом СКА. В общем, понятно почему нападающий играет в «Тракторе» под 78 «питерским» номером. В сборной он сделал ставку на то же число и не прогадал — в середине второго периода именно Кручинин шикарным броском от точки вбрасывания пробил-таки Коскинена. К вящему восторгу «Юбилейного» в авторы результативной передачи записали юного армейца Рыкова.

У него, кстати, на трибунах нашлись персональные болельщики. При каждом появлении защитника на льду они начинали активно размахивать плакатом-просьбой: «Егор, подари клюшку».

ШЕСТЕРКИН ВДОХНОВИЛ НА ШТУРМ

Третий период начался с неприятного. Капризов убежал один на один с Коскиненом, но вместо дебютного гола героя МЧМ-2017 за взрослую сборную мы получили сэйв финского вратаря и молниеносную ответку от Палолы. Финн убежал от казанской пары Мусин — Яруллин и сравнял счет.

Россияне побежали забивать второй и едва не нарвались на еще одну контратаку от форварда с затейливой фамилией Эркинюнтти. Шестеркин выступил в стиле Коскинена — спас свои ворота и вдохновил партнеров на подвиги у чужих. Последний штурм россиян завершился красивейшим броском Голышева в верхнюю «девятку». В дуэли двух вратарей СКА удачливее оказался Шестеркин.